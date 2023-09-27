Ev ve Mutfak eşyaları sektörü Avrupalı alıcılarla buluşacak

Ev ve mutfak eşyaları sektörü toplam ihracatının yaklaşık yüzde 55'ini gerçekleştirdiği Avrupa ülkelerine çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılı 3,5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu EVSİD, sektörde ihracatı geliştirecek etkinlikler düzenlemeye devam edildiğini bildirdi. Sektör, 2019 yılında Çekya, 2022 yılında da Polonya’da gerçekleştirdiği Invitation Only Europe etkinliğini bu yıl Hollanda Amsterdam'da gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamada, ev ve mutfak eşyaları sektörü toplam ihracatın yaklaşık yüzde 55'ini gerçekleştirdiği Avrupa ülkelerinin, aynı zamanda satın almacı kanalına en zor ulaşılan pazar olduğu belirtildi.

Etkinlik 2 gün sürecek

9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve 2 gün sürecek ikili görüşme programı ile Hollanda'nın yanı sıra Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Portekiz gibi farklı Avrupa ülkelerinden toptan ve perakende firmaları ile zincir mağazaların satın alma yetkililerinin katılımcı firmalarla bir araya geleceği belirtildi.

Etkinliğin amacının her katılımcı firmanın öncelikle pazarı ve Avrupa bölgesindeki potansiyeli yerinde görmesi, bölgedeki önemli alıcılara ilişkin verilere erişmesi ve en önemlisi nitelikli alıcılar ile verimli iş görüşmeleri gerçekleştirebilmeleri olduğunu ifade eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, "Belçika’dan Fine Dining & Living, Almanya’dan Handelsagentur GmbH, Alpfa GmbH, Carl Schmidt Sohn GmbH, İrlanda’dan TCS Import, İtalya’dan OVS SpA., Hollanda’dan 5P’s, Meindersma, Otto Simon B.V., Edco Eindhoben B.V., Vogels Import-Export, Polonya’dan N2H sp. Z o. o., İspanya’dan ise Commercial Pılpillo, Plasticosur S.A., Great Plastic S.L ve Hernandez Suministros alıcıları katılım gösterecek." dedi.

Düzenlenen her etkinlikte amacın Made in Türkiye algısını ön plana çıkarmak olduğunu kaydeden Özger, ikinci önceliğin ise Türk firmalarının bireysel markaları ile tanınması olduğunu belirtti. Özger, "Bizler uluslararası platformlarda ne derece profesyonel olursak ülke imajımızın o denli güçleneceğini düşünüyoruz." dedi.

Net ihracatta dünya ikinciliği

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün Çin, Almanya, İtalya, Hollanda ve ABD’nin ardından değer bazında ihracatta 6. sırada olduğunu vurgulayan Özger, "Net ihracatta bu ülkelerin ihracatını çıkardığımızda yapılan sıralamada Çin’in ardından 2. sırayı alıyoruz. Birim ihracat değerimiz pandemi öncesinde 3,2 dolar/kg idi. 2022'de bu rakam 3,7 dolar/kg seviyesine ulaştı. 2023 yılında ise 4 dolar/kg'yi aşmayı hedefliyoruz." dedi.

Ülke markasının daha iyi konumlandırılması gerektiğini ifade eden Özger, "Bugün Made in Türkiye dediğimizde akla mutfak eşyaları gelsin istiyoruz. Sanayiciler olarak bu algıya katkı sağlamak istiyoruz. Geçmiş dönemlere baktığımızda da gerçekten güzel sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Katma değerli ihracatta birim fiyatımızı sürekli artırmaya çalışıyoruz. Ülke markamızı daha da ön plana çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.