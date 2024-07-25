Türk Telekom Ventures, yapay zeka geliştiren girişimleri dünyaya açıyor

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Yenilikçi çözümler üreten girişimleri destekleyerek yarının teknolojilerinin hayat bulmasına öncülük ediyoruz. Geleceği şekillendirecek yapay zeka teknolojisine odaklanan girişimleri de yakından takip ediyoruz. Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programlarımızla girişimlere rehberlik ederken, yaptığımız yatırımlarla ve sunduğumuz katkılarla girişimlerin dünyaya açılmasında köprü görevi üstleniyoruz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin büyümelerinde öncü rol oynarken, girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor. ABD Silikon Vadisi’nde kurduğu ofis ile girişimlerin dünyaya açılmasında köprü görevi üstlenen Türk Telekom, yarının teknolojisi olarak gösterilen yapay zeka çözümü geliştiren girişimleri odağına aldı.

Yapay zeka odaklı girişimler Türk Telekom’un desteği ile dünyaya açılıyor

Türk Telekom Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un 12. dönemine seçilen girişimlerden Mistikist, görsel işitsel uyaranlarla stres ve anksiyeteyi azaltan, odaklanma ve iş performansını arttıran, yapay zeka destekli bir nörobili bi kuruluşların çalışmalarına dayanan metodolojileriyle stres seviyesini azaltan, odaklanmayı güçlendiren Mistikist, 13 farklı dilde, 195 ülkede, toplamda 40 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor. PİLOT’un yeni dönem girişimlerinden T4 People Analytics, kurumların farklı sistemlerindeki tüm çalışan verilerini entegre ederek yapay zeka ile derin içgörüler elde etmelerine imkan sağlıyor ve otomatik olarak yüksek etkili aksiyon önerileri sunuyor. T4'ün yapay zeka çözümleri arasında yakın gelecekteki istenmeyen işten ayrılmaları belirleme, çalışanların açık uçlu geri bildirimlerini anlamlandırma, adayların işe giriş sonrası performans ve bağlılıklarını öngörme gibi makine öğrenmesi modelleri yer alıyor. T4, 2025 yılı içinde öncelikli ABD pazarını hedefleyerek global büyümeyi planlanıyor.

Türk Telekom Ventures ve TT Ventures GSYF, yatırım yaptığı girişimlere aynı zamanda satış & pazarlama, altyapı, iş geliştirme gibi destekler sağlayarak büyümelerine ve global pazarlara açılmalarına olanak tanıyor. Gerçek zamanlı verileri inceleyerek yapay zeka çözümleriyle e-ticaret başta olmak üzere ziyaretçilerle daha anlamlı ve kişisel etkileşimler kurmak ve pazarlama aktivitelerinin geri dönüşünü en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmelere yardım eden bulut tabanlı yazılım platformu Segmentify ve gerçek zamanlı, anlamlı verileri ile e-ticaret kanalında satış yapan markalara yol göstererek aksiyon alınabilir pazar içgörüsü sunan Mindsite, TT Ventures GSYF’nin yatırım yaptığı yapay zeka çözümleri geliştiren girişimlerin başında geliyor. 2015 yılında kurulan Segmentify, şu an 30’dan fazla ülkede 300’den fazla müşteriye hizmet verirken, 2019 yılında hayata geçirilen Mindsite 14’ten fazla ülkede 50’den fazla müşteriye e-ticaret analitiği çözümleri sağlıyor.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Yenilikçi çözümler üreten girişimleri destekleyerek yarının teknolojilerinin hayat bulmasına öncülük ediyoruz. Hızlandırma programlarımızla girişimlere rehberlik ederken, yaptığımız yatırımlarla ve sunduğumuz katkılarla girişimlerin dünyaya açılmasında köprü görevi üstleniyoruz. Geleceği şekillendirecek yapay zeka teknolojisine odaklanan girişimleri de yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda Segmentify ve Mindsite yatırım yaptığımız yapay zeka odaklı girişimler arasında yer alıyor. Bu yıl PİLOT programımıza dahil ettiğimiz Mistikist ve T4 People Analytics de yapay zeka teknolojisi ile çözüm sunan girişimlerimiz arasında bulunuyor. Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmak adına yenilikçi teknolojileri desteklemeyi, ürettiğimiz çözümlerin tüm dünyada kullanılması için ise girişimlerimizin globale açılmasında köprü görevi üstlenmeyi sürdürüyoruz.

Türk Telekom Ventures olarak ABD’de kurduğumuz şirketimiz, global stratejik iş birliklerimiz ve yatırımcıları arasında bulunduğumuz global yatırım fonları ile hem portföyümüzdeki girişimlerin hem de Türk Telekom ve grup şirketlerinin global pazarlarda iş geliştirmelerine, yatırım süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Girişimler Türk Telekom Ventures PİLOT ile hızlanıyor

PİLOT’un 12. dönemine kabul edilen 10 girişim, program başında Türk Telekom Ventures’an 150 bin TL nakit desteği alma imkanı bulurken; program süresince Türk Telekom Ventures’ın yatırımcı ağına, 400’ü aşkın mentoruna ve iş bağlantılarına erişme, konu uzmanlarından eğitimler alma, ofis alanı ve konaklama gibi fırsatlardan yararlanabilecek. Programı başarı ile tamamlayan her ekip ise Türk Telekom Ventures’tan 30 bin USD yatırım almaya ve Stanford Üniversitesi iş birliği ile ABD’de kendilerine özel tasarlanan tamamlayıcı global girişimcilik programına katılmaya hak kazanacak. Bu program ile girişimler girişimcilik ekosistemine yönelik global vizyona hakim olarak işlerini geliştirme ve global pazarlara açılma konusunda deneyim sahibi olacak.