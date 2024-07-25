TEB 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Ekonomiye 287 milyar TL destek

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla aktif toplamı 499 milyar TL olurken, net kârı 5 milyar 70 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 57,5’ini oluşturdu. Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in toplam kredileri yılın ikinci çeyreğinde 287 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 344 milyar TL oldu. 2024 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 38,7 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin çok üstünde, yüzde 15,13 oranında gerçekleşti.

KOBİ’lerin finansmana erişimini desteklemeyi hedefliyor

TEB, bankacılık faaliyetleriyle ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunurken, “daha iyi bir gelecek” için sürdürülebilir finansı desteklemeye devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde TEB, IFC’ye 100 milyon avro tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. TEB, 2024 yılında sağladığı ikinci tahvil finansmanıyla ülkedeki iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve uyumlanmasına yönelik projelere, kadınlara ait işletmelere ve tarım işletmelerine odaklanarak KOBİ’lerin finansmana erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon avro tutarında yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmayla EBRD’nin uygulamaya aldığı Dijital Dönüşüm Finansman Programı Türkiye’de ilk defa TEB aracılığıyla KOBİ’lerle buluşturuldu. Program kapsamında sağlanacak kaynak, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçları için kullanılacak.

2 bini aşkın girişimciye destek

TEB, 2013’te hayata geçirdiği Girişim Bankacılığı’nın 10’uncu yılı dolayısıyla, bankanın yenilikçi ve girişimci bakış açısıyla hayata geçirdiği çalışmaların başarısını ekosistemin paydaşlarıyla birlikte kutlamak üzere özel bir etkinlik düzenledi. 10 yıl boyunca TEB, Girişim Bankacılığı ile finansal ve finansal olmayan hizmetleriyle 2 bini aşkın girişimciye destek sağladı. Girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamında TEB Girişim Bankacılığı, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle yeni bir hızlandırma programı hayata geçirdi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen programda farklı aşamalardan 10 girişimci Fransa’da düzenlenen teknoloji fuarı VivaTech’e katıldı. Program ile girişimcilere yurt dışında yeni iş fırsatları yaratmaları, iş birliği geliştirmeleri ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmaları için imkanlar da sunuluyor.

TEB'de BES sistemi

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının sözleşmelerini bankalara teminat olarak göstererek uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilmesine imkan veren uygulamanın devreye alınmasıyla TEB, bu ürünü ilk sunan bankalar arasında yer aldı. BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi ile TEB müşterileri, tüm emeklilik şirketlerindeki birikimlerinin devlet katkısı hariç bir kısmını ya da tamamını alacağın devri sözleşmesi ile bankaya devredebilecek.

CEPTETEB Mobil’i yeniledi

TEB, yılın ikinci çeyreğinde müşterilerinin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmeleri için CEPTETEB Mobil’i yeniledi. Yenilenen giriş ekranıyla kullanıcılar, CEPTETEB Mobil’in birçok özelliğini giriş yapmadan kolayca gerçekleştirebiliyor. Karekod özelliğiyle para çekme/yatırma ve ödeme işlemleri yapılabilirken; Hızlı İşlemler özelliğiyle IBAN bilgileri anında paylaşılabiliyor. Kredi, kart, kredili mevduat hesabı, nakit avans başvurusu yapılabiliyor; mevcut başvurular daha kolay takip edilebiliyor. CEPTETEB’in ayrıcalıklar dünyasına ve güncel kampanyalarına erişimin kolaylaştığı uygulamada, CEPTETEB Süper ile otel rezervasyonu, uçak/otobüs bileti, araç kiralama ve elektronik alışverişleri indirimli bir şekilde yapılabiliyor. Yenilenen uygulamada devreye alınan İstanbulKart menüsüyle kullanıcılar, CEPTETEB Mobil üzerinden İstanbulKart ekleme, bakiye sorgulama ve bakiye yükleme işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

Ticari nitelikli müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı CEPTETEB İŞTE’yi geliştiren TEB, firmaların günlük ticari işleriyle ilgili ihtiyaç duydukları hizmetleri bir araya getiren yeni ticari çözüm platformu CEPTETEB İŞTE Süper’i hizmete sundu. CEPTETEB İŞTE Süper ile kolay üyelik, hızlı giriş, TEB kredi kartlarıyla indirimli hizmetler, hızlı satın alma ve hizmetlere kolay erişim gibi birçok kolaylık sağlanıyor. CEPTETEB İŞTE kullanıcılarına sunulan yeniliklerden biri de Dijital Teminat Mektubu hizmeti oldu. CEPTETEB İŞTE Dijital Teminat Mektup uygulamasıyla müşteriler, dijital kanallar üzerinden Teminat Mektubu başvurusu yapabiliyor ve mevcut Teminat Mektup bilgilerini görebiliyor. CEPTETEB İŞTE kullanıcıları KKTC içinde para transferi yapılabilmesini sağlayan EÖS Para Transferi hizmetinden de faydalanabiliyor.

Kadın girişimcilere desteğini sürdürdü

TEB, Kadın Bankacılığı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye, ekonomiye daha fazla dâhil olmalarına katkıda bulunmaya devam etti. Kadın iş sahiplerinin kullanımına sunulan TurWIB II Kredisi ile deprem bölgesindeki kadın iş sahipleri öncelikli olmak üzere kredi kullandırmayı sürdüren TEB, yılın ikinci çeyreğinde de kadın girişimcileri destekledi. Kadınlara ait işletmelere ve tarım işletmelerine odaklanarak KOBİ’lerin finansman erişimini desteklemek üzere IFC ile yeni bir kredi anlaşması yapan TEB, ihracatçı kadın girişimcilere finansman desteği sağlamak üzere de İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile iş birliğine imza attı. TEB Kadın Bankacılığı’nın kadın iş sahiplerinden oluşan kredi hacmi yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre %44 oranında arttı.

“Çevre Hukuku Okuryazarlığı” ve “İklim Okuryazarlığı” eğitimleri

TEB, ülkemizin büyüme hedefini yakalamasına ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile Akademisi çatısı altında finansal okuryazarlık çalışmalarına devam etti. İlk altı ayda 10’dan fazla kurumun 5 bine yakın çalışanı Aile Akademisi’nin finansal okuryazarlık eğitimlerine katıldı. “Çevre Hukuku Okuryazarlığı” ve “İklim Okuryazarlığı” eğitimleri sürerken, yatırım ürünlerine yönelik detaylı bir finansal okuryazarlık eğitimi de sunulmaya başlandı.

TEB, müşterilerinin gerek yurt dışı projelerinin gerektirdiği teminat mektupları gerekse makine yatırımlarına finansman imkânları sağlama konusunda global ortağı BNP Paribas iş birliğiyle uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman desteği sağlamaya devam etti. İhracatçıları desteklemek amacıyla uygun maliyetli TCMB reeskont kredisi ve Exim kredi kullanımlarının yakından takip edildiği ilk 6 ayda, TEB’in aracılık ettiği TCMB reeskont kredi kullanım rakamı 5 milyar TL’ye ulaştı.

TEB’e yılın ikinci çeyreğinde ödül

TEB Müşteri Etkileşim Merkezi ve Şube Dışı Satış Kanalı, Contact Center World Awards kapsamında “Müşteri Deneyimini Geliştirmek İçin En İyi Yapay Zekâ Kullanımı” ve “En İyi Dijital Dönüşüm Projesi” dallarında 2 Altın ve “Self Servis Teknolojisinin En İyi Kullanımı” ve “Müşteri Hizmetlerinde En iyisi” dallarında 2 Gümüş ödüle layık görülürken; Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri (TCXA) organizasyonunda “En İyi Şikayet Yönetimi” kategorisinde Altın ödül aldı.

TEB’in uçtan uca otomasyon ile müşterilerine zaman kazandırdığı ve finansmana erişim kolaylığı sağladığı E-Fatura Finansmanı projesi, TITAN Business Awards tarafından B2B İş Geliştirme kategorisinde Altın, ATLAS projesi ise Teknolojik İş Çözümleri kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.

30 Haziran 2024 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler