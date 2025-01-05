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Yapay zeka talebi, Foxconn’un gelirini zirveye taşıdı

Apple'ın tedarikçisi Tayvanlı Foxconn, yapay zeka sunucularına yönelik güçlü talep sayesinde dördüncü çeyrekte yüzde 15,2 artışla 2,13 trilyon Tayvan doları (64,72 milyar dolar) gelir elde ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Yapay zeka talebi, Foxconn’un gelirini zirveye taşıdı
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Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olan Tayvanlı Foxconn, yapay zeka sunucularına yönelik güçlü talebin devam etmesiyle dördüncü çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek gelirini elde ettiğini açıkladı.

Foxconn, yaptığı açıklamada, Apple'ın en büyük iPhone montajcısının gelirinin yüzde 15,2 artarak 2,13 trilyon Tayvan doları'na (64,72 milyar $) çıktığını söyledi.

Müşterileri arasında yapay zeka çip firması Nvidia'nın da bulunduğu Foxconn, güçlü yapay zeka sunucu talebinin bulut ve ağ ürünleri bölümünde güçlü gelir büyümesine yol açtığını vurguladı.

"İlk çeyreğin ardışık performansı, son beş yılın ortalamasına yakın seviyelere ulaşacak"

Foxconn, mevcut çeyrek için beklentilerini "2025'in ilk çeyreğinde, genel operasyonlar kademeli olarak geleneksel durgun sezona girdi" şeklinde açıkladı.

Şirket, 2025 ilk çeyreğe ilişkin beklentilerine dair açıklamasında ise, "2024'ün dördüncü çeyreğinde rekor seviyede yüksek gelir elde edilse bile, ilk çeyreğin ardışık performansı, son beş yılın ortalamasına yakın seviyelere ulaşacak; bir yıl öncesine kıyasla önemli bir büyüme göstermesi gerekiyor." dedi.

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