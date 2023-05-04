‘Yapay zekayı sistemlerimize entegre ediyoruz’

Son zamanlarda yaşanan yapay zeka gelişmeleri birçok sektörü de yenilenmeye götürdü. Özellikle yapay zekâ ile geliştirilen teknolojiler iş dünyasında kullanılmaya başlandı. Yapay zeka ile birlikte iş süreçleri kolay ve sistematik bir hal almaya başladı. MKS Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, yapay zekanın iş dünyasında geleneksel yöntemleri baştan sona değiştireceğini belirterek yapay zekanın bir iş yapılırken geçirdiği süreyi daha efektif kullanabileceğini söyledi.

‘’Pandemiyle dijitalleşmenin gelişimini öngördük’’

MKS Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerşon, ‘’2023 yılı teknolojinin gelişimi anlamında bir devrim olarak karşımıza çıkıyor’’ dedi. Gerşon, ‘’Dijitalleşmenin ve yapay zekanın bir şirketin imajını değiştirerek ürünlerini müşterilerine daha etkin bir şekilde pazarlayabilmenin ve müşteri deneyimlerini daha hızlı şekilde kontrol edebilmesinin de yolunu açıyor. Biz bu alan dışında lojistik ve haberleşme alanında da yapay zekayı bir çalışanımız gibi benimseyerek yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu gelişmeler ekonomiler için de büyük ticari fırsat oluşturabileceğinin işareti. Özellikle robotik süreç uygulamaları artık birçok sektörde kullanılmaya başlandı’’ şeklinde konuştu.

“2023 yılı teknolojinin gelişimi anlamında bir devrim olarak karşımıza çıkıyor”

MKS Yönetim Kurulu Maks Gerşon konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘’Dijitalleşme ve yapay zekanın artması, yenilebilir enerji yatırımları ve elektrikli araçların yaygınlaşması gibi birçok gelişme yaşanıyor ve önümüzdeki 1 yılda çok daha büyük bir değişimle karşılaşabiliriz. 2023 yılı teknolojinin gelişimi anlamında bir devrim olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu gelişmeleri pandemi sürecinde öngörerek yatırımlarımızı ve odağımızı dijitalleşmenin sürdürülebilirliğine yaptık. Dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri takip eden ve sunduğumuz hizmetlere entegre eden bir ekibimiz var. Depolama, paketleme ve teslim etme gibi tüm mekanik sistemleri depolarımızla entegre ederek donanımlarımızı teknolojiyle birleştiriyoruz. Dağıtım lojistiğimizde filomuzu genişleterek rotalamayla birlikte yapay zeka teknolojisi kullanarak robotik haberleşme gibi konularda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ve en önemlisi insan gücümüzü artırarak daha çok istihdam oluşturarak ilerliyoruz’’