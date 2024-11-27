Yapı Kredi, “Enerji Ve Üretimde Verimlilik” programı ile Denizli’deki firmaları destekliyor

Yapı Kredi, hayata geçirdiği ‘‘Enerji ve Üretimde Verimlilik Programı’’ ile firmaların sürdürülebilirlik dönüşümlerine katkı sağlamaya sürdürüyor.

“Sürdürülebilir dönüşümü kolaylaştırıyoruz”

Ülke ekonomisini desteklerken, sürdürülebilir kalkınma için müşterilerinin dönüşümlerinde en iyi şekilde yanlarında olmayı hedeflediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

‘‘Yapı Kredi olarak, 80 yıldır tüm müşterilerimiz için değer yaratmak, onların sürdürülebilir gelişmelerini desteklemek, işlerini büyütmek ve önlerindeki sınırları kaldırmak için çalışıyoruz. Bankamızın bu alandaki stratejisinin önemli bir parçasını sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz oluşturuyor. Kurum içi sürdürülebilirlik çalışmalarımızın yanı sıra firmalarımızın da sürdürülebilirlik dönüşümlerinde kendilerine destek oluyoruz. Ülkemizdeki firmaların ağırlıklı olarak enerji verimliliğini artırma ve yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda önemli bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Biz de bu potansiyeli bir adım öteye taşımak için ‘Enerji ve Üretimde Verimlilik Programı’nı hayata geçirdik. Bu kapsamda gerek danışmanlık gerekse dönüşümün finansmanı noktasında, müşterilerimizin yanında oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüzel müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda onları en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz.”