Yapı Kredi’den ihracatçı kadınlara İGE teminatıyla kredi desteği

‘İhracatta Kadını Destekleme Paketi’ ile 100 milyon lira tutarında kefalet limiti sağlayan Yapı Kredi, bu sayede ihracatçı olan ya da ihracata yeni başlayan kadın girişimcilere, İGE teminatıyla ihracat taahhütlü kredi sağlayacak. Paket için başvurular 30 Eylül 2024'e kadar sürecek.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, ihracatı destekleyici çözümleri kadın girişimciler ile buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmek, ülkelerin ekonomik potansiyelini tam olarak gerçeğe dönüştürmesinde hayati bir öneme sahip. Bu doğrultuda Yapı Kredi olarak kadınları her alanda destekleyen proje ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Sahip olduğumuz bu yaklaşım sayesinde ülkemizin geleceğine de yatırım yaptığımıza inanıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz Yapı Kredi İhracatta Kadını Destekleme Paketi ile kadın girişimcileri ihracat alanında destekliyor ve önlerindeki sınırları kaldırıyoruz. Her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada kadın girişimcileri ihracat alanında desteklemek ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için İGE gibi kadın girişimcileri destekleyen iş birliklerinin içerisinde yer almaya devam edeceğiz."

Erdoğan, gelecek dönemde de kadınların, hayatın her alanında daha fazla güçlenmesi için kadın girişimcilerin yanlarında olacaklarını bildirdi.

"Kadın ihracatçıların ekonomiye daha aktif katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz"

İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz de İGE olarak bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Kefalet veren bir kurum olmanın yanı sıra, finansmana erişim sürecinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın tüm aktörlerine destek sağlama vizyonuyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yapı Kredi İhracatta Kadını Destekleme Paketi ile kadın ihracatçıların ekonomiye daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz. Kadın ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Yapı Kredi ile yaptığımız iş birliğinin önümüzdeki dönemde ihracatımıza sağlayacağı olumlu yansımaları takip etmeye ve kadın ihracatçılarımıza destek sağlamaya devam edeceğiz."