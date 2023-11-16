Yapı Kredi'den tahsili gecikmiş alacağını satma kararı

Yapı Kredi Bankası, tahsili gecikmiş alacak tutarı yaklaşık 1.4 milyar TL olan alacağın dört varlık yönetim şirketine 545,6 milyon TL bedelle satılmasına karar verdi.

Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, tahsili gecikmiş alacakların Sümer Varlık Yönetim, Efes Varlık Yönetim, Gelecek Varlık Yönetimi ve Dünya Varlık Yönetim'e satılmasına karar verildiği belirtildi.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 15.11.2023 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.09.2023 tarihi itibarıyla toplam 1.399.654.530,61 TL olan alacağın, Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 545.550.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir."