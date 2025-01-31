Yapı Kredi’den ülke ekonomisine 1,8 trilyon TL’yi aşan kaynak

Yapı Kredi, 80. yaşını kutladığı 2024 yılında ülke ekonomisine 1,8 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı. Küresel anlamda yaşanan tüm belirsizliklere rağmen finans sektörünün en köklü kurumlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla ülke ekonomisine katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şunları söyledi:

“Her türlü ekonomik koşulda, tecrübemiz ve güçlü finansal yapımızla müşterilerimizin yanında yer alarak, ekonomimize 1,8 trilyon lirayı aşan kaynak sağladık. Ülkemize ve Yapı Kredi’ye duyulan güven sayesinde, uluslararası alanda 936 milyon dolar ve 1,052 milyar dolar olmak üzere iki adet sendikasyon kredisine imza attık. Öte yandan geçtiğimiz sene Ocak ayında da uluslararası piyasalardan 650 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmeyi başardık. Nisan ayında, yurt dışı piyasalardan 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı işlemini hayata geçirdik. Eylül ayında ise yine uluslararası piyasalardan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdik. Böylece 2024 yılında ülkemiz ekonomisi için yurt dışından 7 milyar doları aşan tutarda kaynak sağlamanın gururunu yaşadık.”

Ekonomimizin can damarı firmalarımızı desteklemeye devam ediyoruz

Her zaman olduğu gibi ekonominin can damarı firmalara verdikleri desteklere hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Gökhan Erün, şu ifadeleri kullandı:

“Yapı Kredi olarak tüzel müşterilerimizin sürdürülebilir büyümesine destek olmak ve işlerini geliştirmelerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ekonomimizin lokomotifi Ticari ve KOBİ Bankacılığı müşterilerimize uluslararası piyasalardan sağladığımız 3,5 milyar liralık kaynakla yeni finansal imkanlar sunduk. Bununla birlikte kadın girişimcileri e-ihracat alanında güçlü bir şekilde desteklediğimiz Sınırları Kaldıran Kadınlar programımız ile yüzlerce kadın girişimciye ücretsiz e-ihracat eğitimi vererek ülkemizi yurt dışında temsil etmelerine ve ihracata başlamalarına olanak sağladık.”

Yapı Kredi Mobil ile fark yaratmayı sürdürüyoruz

Yapı Kredi Mobil’in 2024’te de en çok kullanılan bankacılık uygulamalarından biri olduğuna dikkat çeken Gökhan Erün, şöyle konuştu:

“Aralıksız olarak geliştirmeye devam ettiğimiz Yapı Kredi Mobil, her 10 müşterimizden 9’u tarafından aktif olarak kullanıldı. 1000’den fazla işlemin yapılabildiği mobil uygulamamız içerisinde yer alan ve tüm sektöre ilham kaynağı olan Benim Dünyam platformunu 8 milyon kullanıcı deneyimledi. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimiz sayesinde dijital ödemelerde 50 milyona yakın işlem adedine ulaştık.”

Her alanda topluma katkı sağlamak için çalışıyoruz

Yapı Kredi olarak ana faaliyet alanı olan finansın ötesinde; eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda da topluma katkı sağlamak adına faaliyetler yürüttüklerini anlatan Gökhan Erün, şunları aktardı: “Ülkemizin dört bir yanında ekonomik ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100. yılında deprem bölgesinde başlattığımız Yarınlara Kartopu projemizi 2024 yılında tüm ülkemizde yaygınlaştırarak devam ettirdik. Buna ek olarak Teknolojide Fırsat Eşitliği programımızın yaygınlaşması adına da çalışmalarımızı sürdürdük. Yapı Kredi Akademi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından verilen eğitimlerle 2026 yılına kadar 80.000 kadına ulaşarak teknoloji alanında bilgi ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.”

Yapı Kredi’nin 31 Aralık 2024 tarihli konsolide finansal sonuçlarına ilişkin seçilmiş göstergeler

Toplam aktifler: 2,6 trilyon TL

Temel bankacılık gelirleri: 104,8 milyar TL

Toplam nakdi krediler: 1,2 trilyon TL

Net kâr: 29 milyar TL

Toplam müşteri mevduatı: 1,3 trilyon TL