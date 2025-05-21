Yapı Kredi’ye Qorus Reınventıon Awards Europe 2025’te iki önemli ödül

Türkiye’nin sınırları kaldıran bankası Yapı Kredi, “Qorus Reinvention Awards Europe 2025”te iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi inovasyonla bir adım önde

Müşterilerine yüksek güvenlikli ve pürüzsüz bir deneyim sunmak için hizmetlerini mükemmelleştiren Yapı Kredi, inovasyonla buluşturduğu iş süreçleri ile yeni nesil bankacılığın standartlarını belirlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, hayata geçirdiği şube hedefleme modeli olan ve Banka’ya gümüş ödül kazandıran “PredictiBank”, manuel süreçleri yapay zekânın ve gelişmiş veri analitiği araçlarının sunduğu imkanları entegre ederek dinamik ve veri odaklı modellere dönüştürüyor. Ayrıca teknoloji ve girişimcilik ekosistemini desteklediği tüm inovasyon projeleriyle de Qorus tarafından aday gösterilen Yapı Kredi, kazandığı bronz ödül ile inovasyonda da bir adım önde olma iddiasını tescilledi. Banka, uluslararası çapta gerçekleştirilen Qorus Reinvention Awards Europe 2025’te bu yıl iki ödül alan tek banka oldu ve yeni nesil bankacılıkta sektördeki öncü konumunu tekrar ortaya koydu.