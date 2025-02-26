‘Yarının Teknoloji Liderleri’ Turkcell’le yetişecek

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğu liderlerinden Turkcell, gençlerin bu alandaki potansiyellerini keşfedeceği ve onları destekleyeceğiyeni bir proje hayata geçiriyor.Gençlerin teknoloji odaklı projeleriyle katılabilecekleri “Turkcell Yarının Teknoloji Liderleri” yarışmasına, bölüm ve üniversite fark etmeksizin tüm lisans öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler; yazılım, yapay zekâ, 5G, IoT, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, sağlık, bulut, kamu ve eğitim teknolojileri gibi alanlarda yapacakları çalışmalarla büyük ödülü kazanma fırsatı yakalayacak.

Proje, üniversite öğrencilerinin teknoloji alanındaki yenilikçi projelerini geliştirmelerini ve sektöre kazandırmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

“Gençleri geleceğin teknolojilerine yönlendiren benzersiz bir yarışma”

Teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüzde, yenilikçi çözümlerin, genç yeteneklerin ortaya koyduğu fikirlerle şekillendiğine dikkat çeken Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu,projeyle ilgili şunları söyledi:

“Turkcell olarak, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin gelişimine katkı sağlamayı ve onları teknoloji alanına yönlendirmeyi önemsiyoruz. ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ de bu vizyonun çarpıcı bir yansıması. Artık işimiz her ne olursa olsun teknoloji odağında yer alıyor. Gençler arasında yazılım, yapay zekâ ve dijital dönüşüm teknolojilerine olan ilgi hızla artıyor. Ancak projelerini hayata geçirme konusunda kaynak ve rehberlik eksikliği yaşıyorlar. Günümüzde stratejik öneme sahip alanlara odaklanan gençlere,bu yolda ihtiyaç duydukları kaynakları ve rehberlik hizmetini vermeyi öncelikli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üniversite çağındaki gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlayan, onlara somut katkılar sağlayan benzersiz bir yarışma sunmayı hedefliyoruz. Yaş ya da eğitim gördükleri bölümsınırlaması olmaksızın, tüm lisans düzeyindeki öğrencileri bu özel projeye katılmaya ve ‘yarının teknoloji liderleri’ olmaya davet ediyoruz. Bu yarışmayla amacımız sadece mühendislik alanlarında değil her alanda işimizi geliştiren teknolojik çözümleri ödüllendirmek.”

Birinciye 500 bin TL ödül, son başvuru tarihi 17 Nisan

Yarının Teknoloji Liderleri yarışması, “İnsan için Teknoloji”, “Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji” ve “Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler” olmak üzere 3 ana başlıkta düzenlenecek. Yarışmaya en fazla 5’er kişilik gruplarla ya da bireysel olarak başvuru yapılabilecek. Her başlık altında birinci seçilecek proje 500 bin TL, 2’nci 300 bin TL, 3’üncü ise 150 bin TL para ödülüne hak kazanacak.