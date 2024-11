Yatırım teknolojilerinin geleceğine damga vuran zirve

Türkiye’nin lider yatırım teknoloji firması olan ve yatırım ekosistemini bir araya getiren ForInvest, yatırım ve finans dünyasından önde gelen isimlerin katılımıyla düzenlenen InvestTech Summit 2024 ile yatırım teknolojileri zirvesine ikinci kez ev sahipliği yaptı. ForInvest CEO’su Serra Berkol’un açılış konuşmasını yaptığı ‘Yatırım teknolojilerinin geleceğini birlikte şekillendirelim’ teması ile düzenlenen zirvede; yatırım teknolojilerindeki trendler, ekosistemin önemi, hızla gelişen yatırım araçlarından yapay zeka ve blockchain gibi ileri teknolojilerin sektöre entegrasyonuna, yatırım okuryazarlığından yatırım teknolojilerinin geleceğine liderlik eden çözümlere kadar pek çok güncel konu ele alındı.

Dönüşümün merkezinde iş birliği var

Bu etkinlikle birlikte yatırım dünyasının yenilikçi çözümlerle şekillenmesine öncülük etmeyi hedeflediklerini söyleyen ForInvest CEO’su Serra Berkol ayrıca, yapay zeka ile ilgili gelişmeleri, halihazırda yürürlüğe girmiş gömülü yatırım vakalarını ve girişimcilik ekosistemindeki dinamiklerin masaya yatırılacağını söyledi. Sektörde inanılmaz bir değişim ve dönüşüm yaşandığını, bu dönüşümün merkezinde yer alan kritik faktörün de ‘iş birliği’ olduğuna işaret eden Berkol, farklı kurumların güç birliği yaparak katma değer üretebileceğine ve yenilikçi adımlar atabileceğine inandıklarının altını çizdi.

Mevcut durumda sektörü şekillendiren trendleri, “Yatırımın erişilebilir olması ve demokratikleşmesi, yapay zeka ve otomasyon, kişiselleştirme, merkeziyetsiz süreçler, gömülü finans ve gömülü yatırım, ekosistem yaklaşımı, araştırma” olarak sıralayan Serra Berkol, şöyle devam etti: “Yatırımın erişilebilir olması ve demokratikleşmesi ile ‘Yatırım yapmak büyük sermaye veya finansal bilgiye sahip olanlara özgüdür’ algısı artık yıkıldı ve bu durum bireylerin küçük miktarlarla dahi yatırım yapmaya başlamasını sağladı. Yapay zeka ve otomasyon daha akıllı, veri odaklı yatırım kararlarını gerçeğe dönüştürüyor. Veri analitiğinden yararlanan gömülü çözümler, her kullanıcının finansal durumu, risk iştahı ve hedeflerine göre son derece kişiselleştirilmiş yatırım ürünleri sunabiliyor. Blockchain ve dijital varlıklar finansal sistemlerimizde şeffaflık ve güvenlik yaratıyor. Blockchain, başlangıçta dijital para birimleri ile tanınsa da yatırım süreçlerini merkeziyetsiz hale getirme potansiyeli çok büyük. Gömülü finans ve hatta gömülü yatırım da başka bir devrim niteliğinde yenilik. Yatırım hizmetlerinin günlük platformlara entegre edilmesi, finansal hizmetleri daha geniş bir kitleye erişilebilir kılıyor. Trendlerin farkında olmak elbette çok değerli ama en çığır açıcı yenilikler, ekosistem yaklaşımıyla mümkün. Fintech şirketleri, geleneksel finansal kurumlar, düzenleyiciler ve hatta finans dışı ortaklar, birlikte çalışarak mümkün olanın sınırlarını genişletebilir.”

Ekosistem gelişirken, Türkiye’deki yatırımcı profilini ve bu profilin dönüşümünü anlamanın çok kritik olduğuna işaret eden Serra Berkol, “Türkiye’deki yatırımcıyı daha iyi anlamak için öncülük ettik ve FutureBright şirketi ile ForInvest Yatırım Teknolojileri Araştırması’nı gerçekleştirdik. Bu araştırmanın akabinde ‘ForInvest Yatırım Teknolojileri Uyum Endeksi’ çıktı. Türkiye’deki yatırımcı profilinin tutum ve davranışlarını incelediğimiz bu çalışmayı her yıl tekrar ederek sektörümüze ışık tutmasını planlıyoruz.” dedi.

Yatırım teknolojilerinin geleceği panellerde tartışıldı

Tüm gün süren etkinlikte toplamda 10 panel düzenlenirken, bunun yanında farklı konularda çeşitli konuşmalar yapıldı. ForInvest Youtube kanalında her hafta yayınlanan Yatırım İpuçları’nın özel bölümünün canlı yayını da gerçekleştirildi. ‘Yatırım Cüzdanı: İnovasyonla Güçlenen, İş birliğiyle Yükselen’ panelinin moderatörlüğünü ForInvest CTO’su Abidin Sunar üstlenirken, panelistler ise ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak, Minted Connect Co-Founder & COO’su Engin Bütün ve Tacirler Yatırım, Yatırım Ürünleri ve Stratejileri Grup Direktörü Ülgen Köse oldu. ‘ForInvest Labs: Yatırımcı ve Girişimci Yolculuğu’ konulu panelin moderatörü Insha Ventures CEO’su Hasan Sami Bayansar olurken, panelist olarak Roboritma Kurucusu Burak Yüce ve Mona Kurucu Ortağı Yağız Poyraz yer aldı.

FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula ‘Yatırımcı 4.0: Teknolojik Dönüşümün Etkileri’, AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ‘Verinin Yükselişi ve GenAI’, OKXTR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ‘Regülasyonların Işığında Kripto Varlıklarda Yeni Dönem’, CBOE Satış Direktörü Richard Barden ‘International Trading: The How & The Where (Uluslararası Ticaret: Nasıl ve Nerede)’, DriveWealth Başkan Yardımcısı ve Stratejik İş Yöneticisi Selom Tetteh de ‘The Rise of Retail Investors and Demand for US Stocks (Perakende Yatırımcıların Yükselişi ve ABD Hisse Senetlerine Talep)’ başlıklı konularda görüşlerini aktardı.

‘Yatırım Okuryazarlığı: Geleceğin Ekonomisine Bilinçli Katkı’ isimli ikili oturuma OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner ve Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın katılırken; YouTube’dan canlı olarak yayınlanan ‘Yatırım İpuçları’ programında ise Stratejist Tuğba Özay’ın konuğu, TCMB Eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara oldu. Programın kapanış konuşmaları ise Moderatör ve Stratejist Perihan Tantuğ ile ForInvest CEO’su Serra Berkol tarafından gerçekleştirildi.

Zirvenin Cloud Sponsoru AWS olurken, Cboe, Drive Wealth, Insha Ventures, OKX TR, Trading View ve TD Synnex destek sponsorları olarak yer aldı. Zirvenin medya partnerleri ise Cnbc-e, Ekotürk TV ve Bundle oldu.