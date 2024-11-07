Davut Doğan, 4. kitabı ‘Altın Bulmadan Zengin Olunmaz’ın lansmanını gerçekleştirdi

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi tarafından İşletme Bilimi Alanında Fahri Doktora unvanı alan Davut Doğan, gençlere öğrenim bursu sağlamak adına Doğanlar Ailesi tarafından kurulan Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı’na (ADVAK) kitabın gelirini bağışlayacak.

Doğan, “ADVAK olarak, ilk aşamada Türkiye'deki maddi olanakları sınırlı ve başarılı gençlere burs sağlamak için çalışıyoruz. Çocukların ve gençlerin gelişiminde büyük etkisi olan spor, sanat, bilim gibi dallarda da projeler geliştirmek çok değerli. Çocuklarımız için gereken desteğe yeni kitabımın da katkısının olması beni ayrıca memnun ediyor” dedi.

Doğanlar Mobilya’nın, Doğanlar Holding’e uzanan sürecine değinen Davut Doğan, “Yeni kitabım ‘Altın Bulunmadan Zengin Olunmaz’da altı kardeş olarak Babamız Ali Doğan’dan aldığımız bayrağı, yaşadığımız zorlukları, başarıları ve girişimciliğin altın kurallarını anlatmaya çalıştım. Genç girişimcilere ilham kaynağı olmayı hedeflediğim kitabımda ‘Her şey bir hayalle başlar’ diyerek, hayallerin peşinden koşmanın ve sebat etmenin başarıya ulaşmadaki önemini vurgulayarak gençlere yol göstermeyi amaçladım” ifadelerini kullandı.

Davut Doğan’ın, iş dünyasındaki iniş ve çıkışlarını, elde ettiği büyük başarıları ve hayat hikayesini anlattığı kitabı "Altın Bulmadan Zengin Olunmaz"ın lansmana; basın mensuplarının yanı sıra, iş ve sanat dünyasından da önemli isimleri katıldı.