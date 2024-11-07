Koluman Otomotiv, iş ortaklarıyla buluştu

TARSUS / EKONOMİ

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Koluman Otomotiv Genel Müdürü Cengiz Adak, Tedarik Zinciri ve Kalite Yönetimi Müdürü Volkan Beyazıt ile Satın Alma Müdürü Burak Saltık, Tarsus ilçesindeki yerleşkelerinde organize edilen 2’nci Tedarikçiler Buluşması'nda Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen ve Ekonomist Ali Ağaoğlu başta olmak üzere çok sayıda davetliyi konuk etti.

Açılış konuşmasında küresel çalkantılar ve ekonomik dalgalanmaların zorluklarına değinerek, bu dönemde sağlam adımlarla büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Zor dönemler, büyüme ve gelişme fırsatlarını beraberinde getirir. Tarih boyunca en büyük atılımlar, en zor zamanlarda yapılmıştır. Koluman olarak yatırımlarımızı sürdürüyor, yeni pazarlara açılmak ve tedarikçilerimizle birlikte ilerlemek için çalışıyoruz" dedi.

Koluman Otomotiv Genel Müdürü Cengiz Adak ise şirketin üretim kapasitesindeki büyümeden bahsederek, ISO 500 listesinde yükseldiklerini ve artan tedarikçi sayısıyla birlikte büyüdüklerini kaydederek, tedarikçilerin kaliteli ve rekabetçi üretim süreçlerine katkıda bulunmalarının, sektördeki güçlerini artırdığını ifade etti.

Güvenilir bir tedarik zinciri kuruldu

Satın Alma Müdürü Burak Saltık da Koluman’ın gelecek vizyonuna dikkat çekerek, 5 milyar TL’ye ulaşan satın alma gücüyle tedarikçileri desteklemeyi ve iş birliklerini daha stratejik bir düzeye taşımayı hedeflediklerinden söz etti. İş ortaklarıyla büyüyerek, küresel ölçekte güvenilir bir tedarik zinciri yapısı kurduklarının altını çizen Burak Saltık, “Önümüzdeki dönemde tedarikçilerimizin ürün tedarikinden sistem tedarikine geçişlerini teşvik ederek verimliliklerini artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan savunma sanayi projelerinde yerlileştirmeyi artırma ve yerel üretime katkıda bulunma misyonumuz var. Tedarikçilerin millileşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayarak sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.