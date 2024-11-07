Kurumsal Enerji Buluşmaları’nın ikincisi Konya’da düzenledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Toplantıda, elektrik tedarikinde sürdürülebilir bir yaklaşımın önemi ve enerji verimliliğini artıran stratejiler ele alındı. Ayrıca, yeşil enerji sertifikasyonu ve bu sertifikaların işletmeler için sağladığı avantajlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

“Sektörün en tecrübeli satış organizasyonuyuz”

Programda konuşan EnerjiSA Satış Müdürü Ali Rıza İsoglu, EnerjiSA’nın 20 yılı aşkın tecrübesiyle ulusal ve uluslararası birçok müşteriye temas eden ve sektöründe öncü bir firma olduğuna vurgulayarak, “Toroslar, Başkent ve İstanbul Anadolu Yakası olmak üzere üç dağıtım bölgemiz var. Dolaylı yollardan yirmi milyon insanın enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Verimlilik, inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri beklentileri ilkeleriyle hareket ediyoruz. 15 ayrı ilde, 17 farklı kurumsal satış ağımızla sektörün en tecrübeli satış organizasyonuyuz. Sadece kendi bölgelerimizde değil, lokasyon dışındaki kendi belirlediğimizi noktalarda da iş ortaklarımız bulunuyor. Sektörde yüzde onluk bir payımız var. Konya’da da bir yılı aşkın süredir iş ortağımız olan Vintas Mühendislik ile beraber çalışıyoruz” dedi.

EnerjiSA Konya Bayisi Vintas Mühendislik, toplantı da enerji alanındaki satış ve diğer çözümleri hakkında katılımcılara geniş bilgiler aktardı.

Enerjisa'nın düzenlediği etkinlik, enerji sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyen kurumsal firmalar için önemli bir bilgi paylaşım platformu oldu.