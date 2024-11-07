  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Kurumsal Enerji Buluşmaları’nın ikincisi Konya’da düzenledi
Takip Et

Kurumsal Enerji Buluşmaları’nın ikincisi Konya’da düzenledi

EnerjiSA ve Vintas Mühendislik iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Kurumsal Enerji Buluşmaları" Konya Ramada Otel’de gerçekleşti. Programda, enerji sektöründeki sürdürülebilirlik uygulamaları ve yenilikçi çözümler üzerine önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kurumsal Enerji Buluşmaları’nın ikincisi Konya’da düzenledi
Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Toplantıda, elektrik tedarikinde sürdürülebilir bir yaklaşımın önemi ve enerji verimliliğini artıran stratejiler ele alındı. Ayrıca, yeşil enerji sertifikasyonu ve bu sertifikaların işletmeler için sağladığı avantajlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

“Sektörün en tecrübeli satış organizasyonuyuz”

Programda konuşan EnerjiSA Satış Müdürü Ali Rıza İsoglu, EnerjiSA’nın 20 yılı aşkın tecrübesiyle ulusal ve uluslararası birçok müşteriye temas eden ve sektöründe öncü bir firma olduğuna vurgulayarak, “Toroslar, Başkent ve İstanbul Anadolu Yakası olmak üzere üç dağıtım bölgemiz var. Dolaylı yollardan yirmi milyon insanın enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Verimlilik, inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri beklentileri ilkeleriyle hareket ediyoruz. 15 ayrı ilde, 17 farklı kurumsal satış ağımızla sektörün en tecrübeli satış organizasyonuyuz. Sadece kendi bölgelerimizde değil, lokasyon dışındaki kendi belirlediğimizi noktalarda da iş ortaklarımız bulunuyor. Sektörde yüzde onluk bir payımız var. Konya’da da bir yılı aşkın süredir iş ortağımız olan Vintas Mühendislik ile beraber çalışıyoruz” dedi.

EnerjiSA Konya Bayisi Vintas Mühendislik, toplantı da enerji alanındaki satış ve diğer çözümleri hakkında katılımcılara geniş bilgiler aktardı.

Enerjisa'nın düzenlediği etkinlik, enerji sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyen kurumsal firmalar için önemli bir bilgi paylaşım platformu oldu.

DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında inceleme başlatıldıDEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında inceleme başlatıldıGündem
Genç Ticaret Elçileri ödüllendirildiGenç Ticaret Elçileri ödüllendirildiŞehirler
Yanlış ilaç kurbanı mı? Tıp merkezinde sünnet olan çocuk hayatını kaybettiYanlış ilaç kurbanı mı? Tıp merkezinde sünnet olan çocuk hayatını kaybettiGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi

 

Şehirler
Adana Büyükşehir’den iklim krizi mücadelesinde ‘Biz de Varız” eğitimi
Adana Büyükşehir’den iklim krizi mücadelesinde ‘Biz de Varız” eğitimi
Davut Doğan, 4. kitabı ‘Altın Bulmadan Zengin Olunmaz’ın lansmanını gerçekleştirdi
Davut Doğan, 4. kitabı ‘Altın Bulmadan Zengin Olunmaz’ın lansmanını gerçekleştirdi
Koluman Otomotiv, iş ortaklarıyla buluştu
Koluman Otomotiv, iş ortaklarıyla buluştu
Mersin Ekonomi Zirvesi ile yatırımlardan daha fazla pay alınması sağlanacak
Mersin Ekonomi Zirvesi ile yatırımlardan daha fazla pay alınması sağlanacak
Genç Ticaret Elçileri ödüllendirildi
Genç Ticaret Elçileri ödüllendirildi
Sektör Kimya, Konya’da temizlik ürünleri üretecek
Sektör Kimya, Konya’da temizlik ürünleri üretecek