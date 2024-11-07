Yanlış ilaç kurbanı mı? Tıp merkezinde sünnet olan çocuk hayatını kaybetti

Ailesi tarafından 30 Ocak'ta Niğde'de bulunan bir özel tıp merkezine götürülen Metin Muhammet Erden, sünnet ettirildi. Sünnet sonrası geçmeyen ağrıları sebebiyle tıp merkezi doktoru tarafından yazılan ağrı kesici şurubu içmesi sonrası kusarak fenalaşan Metin Muhammet, 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

İddiaya göre, yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi. Sputnik'te yer alan habere göre, aynı gece ailenin imkânları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı. Metin Muhammet Erden, karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

"Para teklif ettiler"

Baba Mehmet Erden, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edildiğini ve sonrasında organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Niğde'deki özel tıp merkezinde çocuğu sünnet eden kişinin doktor olmadığını e-Nabız kayıtlarında başka isim olduğunu gördüklerinde öğrendiklerini anlatan Erden, "Bu durumu tıp merkezinin yetkililerine sorduğumuzda dışarıdan bir sünnetçiyi getirip sünnet ettirdiklerini söylediler. Çocuğum karaciğer nakli sürecindeyken de beni aradılar ve para teklif ettiler" diye konuştu.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bahsi geçen tıp merkezi hakkında soruşturma başlattıklarını, adli soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.