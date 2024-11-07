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DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında inceleme başlatıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı incelemenin, Bakırhan’ın Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle başlatıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında da aynı gerekçeyle yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında inceleme başlatıldı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, incelemenin, Bakırhan’ın kayyum atamalarına tepki için Mardin’de yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık, DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında da aynı gerekçeyle yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırıldı.

Karara gerekçe olarak üç isim hakkında yürütülen terör soruşturmaları ve davaları gösterildi.

DEM Parti, kayyum kararının ardından belediye önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

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