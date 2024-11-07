Genç Ticaret Elçileri ödüllendirildi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Genç MÜSİAD’ın koordinatörlüğünde ve MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Genç Ticaret Elçileri Ödül Programı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törende; dereceye girenlere, para ödülü dışında, çeşitli hediyelerde verildi.

Ev sahibi olarak katılımcıları ağırlayan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu’nun yanı sıra programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ASKON Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Halil Erol, ETD Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Dedeoğlu, SakaryaGiad Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bekdemir, GİV Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Baki Demir ile birçok protokol üyesi, MÜSİAD üyeleri ve çok sayıda yabancı öğrenci katıldı.

Genç MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Muhammet Emin Baltacı, 2015 yılında başlayan Genç Ticaret Elçileri Programı’nın Türkiye'nin ihracatına ve kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğini ifade etti. Baltacı, "İhracatımızı kısa ve uzun vadede destekleyecek projeler yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındıracak projeler yapmaya devam edeceğiz. Projelerimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere ihracat, pazarlama, dış ticaret ve girişimcilik konularında verilen eğitimlerin neticesinde dereceye giren katılımcıları tebrik ediyorum. Bu güzel çalışmaların giderek artmasını temenni ediyor, organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, gençleri Erenler’e yatırım yapmaya davet ederek konuşmasında şunları söyledi: “Erenler Belediye Başkanı olarak yatırıma açık olan bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Erenler'de yatırımlarda biraz geride kaldık. Biz gençlerimizle birlikte farkındalık yaratmak istiyoruz. Dünya'nın her yerinden gençleri burada görmek gurur verici.”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise uygulamalı eğitim modeliyle öğrencilerin iş dünyasıyla buluştuğunu vurgulayarak, “Böyle bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uygulamalı eğitim modeliyle öğrencilerimizi iş dünyası ile tanıştırıyoruz. Geleceğin ticaret elçileri oluyorsunuz” dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ticaretin İslam medeniyetindeki önemine vurgu yaparak konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İslam medeniyetinin kurucuları tüccarlardır. Ticaret çok önemli. Üniversite olarak uluslararası öğrenci sayılarımızın artmasını önemsiyoruz. Öğrencilerimize sahip çıkılması gerekiyor. Bu tür programlarla MÜSİAD öğrencilerimize sahip çıkıyor. Öğrencilerimiz okurken hem Türkiye’ye hem de kendi ülkelerine ekonomik katkı sağlıyorlar. 7+1 ve 3+1 programları bu bağlamda çok önemli.”

Ev sahibi olarak programda bir konuşma yapan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, "Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz Genç Ticaret Elçileri Ödül Programı'na hoş geldiniz. İnşallah bu programları geliştirerek ticaret alanında daha farklı işler yapmaya çalışıyoruz. Rabbim devamını nasip etsin, katıldığınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Sinan Esen, açılış konuşmasında Sakarya’nın uluslararası ticaret eğitimindeki önemine değinerek, "Dünyanın yaklaşık 100 ülkesinden gelen öğrencilerimiz burada. Öğrencilerimiz hiç bilmedikleri dili öğreniyorlar, bu cesaret isteyen bir konu. Türkiye’de 300 bine yakın uluslararası öğrenci var. Sakarya Üniversitesi uluslararası öğrenci kontenjanında 14. sırada, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ise 18. sırada. Sakarya bir ihracat şehri olarak rekabet zincirinin bir parçası haline geldi. Bu sene Genç Ticaret Elçileri projemize 45 öğrenci başvurdu ve MÜSİAD'a üye firmalarla eşleştirildiler. 5 öğrencimiz dereceye girdi ve onlara ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.

Ödül töreni ve sponsor plaketleri

Programa sponsorluk ve katkı sağlayanlara sertifika ve plaket takdim edilmesinin ardından dereceye giren öğrencilere para ödülü dışında, çeşitli hediyelerde verildi. Genç Ticaret Elçileri Programı, uluslararası öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırarak ülkelerinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamalarını hedefliyor.

Genç Ticaret Elçileri Programı’nın amacı

Genç Ticaret Elçileri Programı, Sakarya'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilerin ticaret, ihracat ve pazarlama alanlarında bilgi edinmelerini sağlayarak, Türkiye ile ülkeleri arasında ekonomik bir köprü kurmayı amaçlıyor. Program, gençlerin ticaret elçiliği yolunda ilerlemelerine katkı sağlayarak her yıl büyüyerek devam ediyor.