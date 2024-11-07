Sektör Kimya, Konya’da temizlik ürünleri üretecek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda büyümeye devam ederken sektördeki yerini daha da sağlamlaştıran İstanbul merkezli Sektör Kimya, Konya 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 milyon TL yatırımla dev bir tesis kurdu. 30 bin metrekarelik alana yayılan ve sektörün en ileri teknolojileriyle donatılan üretim tesisi, yoğun katılımlı bir açılış töreniyle faaliyete başladı.

Tesisin açılışına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok sayıda yerel yönetici ile davetliler ve basın mensupları katıldı.

“Güvenli bir üretici olmaktan gurur duyuyoruz”

Açılışta konuşan Sektör Kimya kurucu ortağı ve CEO’su Yusuf Bodur, şirketin Soli markasıyla çamaşır bakım ve deterjan ürünlerinde, Mabel Marseille markası ile de kişisel bakım, parfüm ve ortam kokuları alanında, Mr. Oxy markasıyla yüzey temizlik havluları ve ev temizlik ürünlerinde sunduğu ürün çeşitliliğine dikkat çekti.

Sektöre büyük bir yatırım kazandırdıklarını vurgulayan Yusuf Bodur, “Yüksek kalite ve güvenlik standartlarımızla, sadece Türkiye’de değil, global pazarlarda da güvenilir bir üretici olmaktan gurur duyuyoruz. Markalarımızla hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda başarı sahibi olacağız. Üretim tesisimiz, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yapısıyla sektördeki öncü rolünü güçlendirecek” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en yeni toz deterjan kulesi

Yeni tesiste, Türkiye’nin en yeni toz deterjan kulesinin de hizmete girdiğini belirten Bodur, “Bu yeni toz deterjan kulesi sayesinde yıllık 150 bin ton toz deterjan üretim kapasitesine ulaşacağız. Son teknoloji otomasyon sistemleriyle donatılan tesisimiz, yıllık 100 bin ton sıvı dolum ve 50 milyon adet yüzey havlusu ile ıslak mendil üretimi gerçekleştirerek sektördeki iddialı bir yer ediniyor” dedi.