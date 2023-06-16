Yavuzsan, Automechanika fuarlarının gözdesi oldu

BURCU SUNA/KONYA

Yavuzsan Genel Müdürü Ahmet Yavuz, katıldıkları İngiltere ve İstanbul fuarı hakkında EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, “Yedek parça fuarı, sektördeki yenilikleri ve trendleri göstermesi açısından önemli bir etkinlik. Fuarın sektöre etkisi, özellikle yeni ürünlerin tanıtımı ve sektördeki yeniliklerin takibi açısından oldukça yüksek. Türk üreticilere gelince, fuar onlara büyük bir fırsat sunabilir ve İngiltere pazarına giriş için bir trambolin görevi görebilir. İngiltere ekonomisi şu anda Brexit sonrası belirsiz bir dönemden geçiyor. Ancak, sanayi üretimi son dönemlerde artış gösterdi ve ekonomik büyüme beklentileri yüksek. Sanayinin ekonomi üzerindeki etkisi oldukça büyük” dedi.

Fuarın Türk üreticilere etkisinden bahseden Yavuz, “İngiltere pazarına giriş için önemli bir fırsat sunabilir. Türk şirketleri, İngiliz şirketleriyle tanışabilir ve işbirliği fırsatları yakalayabilirler. Ayrıca, Türk üreticiler, ürünlerini İngiltere pazarında tanıtabilirler ve yeni müşteriler edinebilir” diye konuştu.

İngiltere ekonomisi, Brexit sonrası belirsiz dönemden geçiyor

Yavuz, “İngiltere ekonomisi, Brexit sonrası belirsiz bir dönemden geçiyor. Ancak, son dönemlerde sanayi üretimi artış gösterdi ve ekonomik büyüme beklentileri yüksek. Sanayi, İngiltere ekonomisi üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip. Özellikle yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatı açısından sanayinin önemi büyük. Ayrıca, İngiltere'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri de sanayi sektörüne olumlu şekilde yansıyor. İngiltere'de araba tamiri oldukça yaygın bir sektördür. İngiltere, dünya otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahiptir ve bu sektördeki işletmeler, araba tamir ve bakım hizmetleri sunmaktadırlar. İngiltere'de araba tamiri yapan işletmeler, genellikle marka ve model odaklı çalışmaktadırlar. Yani, örneğin bir BMW tamiri için özel bir BMW tamir merkezi tercih edilebilir” dedi.

“İngiltere'nin en büyük ikinci şehri ve otomotiv endüstrisi açısından önemli bir merkez. olmasına rağmen katılımı zayıf gördük”

Yavuz Şöyle devam etti; “İngiltere'deki araç yedek parça sektöründe Türk üreticiler, online mağazalar aracılığıyla mal satabilirler. Ancak, İngiltere'deki rekabet oldukça yoğun olduğu için, Türk üreticilerin müşterilerine rekabetçi fiyatlar ve yüksek kaliteli ürünler sunmaları gerekmektedir. Ayrıca, Türk üreticilerin İngiltere'deki yasal düzenlemelere uygun ürünler üretmeleri ve satmaları gerekmektedir. İngiltere'deki araç yedek parça sektöründe başarılı olmak için, Türk üreticilerin müşteri ihtiyaçlarını iyi anlamaları ve müşterilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde ürünler sunmaları önemlidir. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldığından beri gümrük süreçleri daha sıkı hale geldi. Bu nedenle, İngiltere'ye yedek parça ihraç eden Türk üreticilerin, gümrük prosedürlerini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.”

“İngiltere'ye yedek parça ihraç eden Türk üreticilerin, gümrük prosedürlerini doğru bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir” diyen Yavuz, ayrıca, İngiltere'deki yasal düzenlemelere ve standartlara uygun yedek parçalar üretmelerinin de önemli olduğunu, bunun türk üreticilerin İngiltere'deki araç yedek parça pazarında başarılı olmalarına yardımcı olacağının altını çizdi.

Yavuz, Birmingham, İngiltere'nin en büyük ikinci şehri ve otomotiv endüstrisi açısından önemli bir merkez. Olmasına rağmen katılımı zayıf gördüklerini söyledi.

“Fren diski ve kampana üretimi konusunda öne çıktık”

İstanbul Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yavuz, “Yavuzsan olarak, Türkiye'nin en büyük fren diski ve kampana üreticileri arasında yer alıyoruz. Otomotiv sektörüne uygun üretim yapan teknolojik tesislerimiz sayesinde, yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünlerimizle müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Automechanika İstanbul fuarı, otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak her yıl düzenleniyor. Bu yıl da yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen fuarda” dedi.

Fuarda, özellikle fren diski ve kampana üretimi konusunda öne çıktıklarını belirten Yavuz, “Yavuzsan standı, sektördeki yenilikleri yakından takip edenlerin ilgisini çekti. Ürünlerimizi inceleyen ziyaretçilerimiz, kalitemizi ve dayanıklılığımızı yakından görme fırsatı buldular. Fuar boyunca, sektördeki yenilikleri takip etmek ve işbirliği fırsatları yaratmak için önemli bir platform oluşturduk. Güçlü teknolojik alt yapımız ve uzman kadromuzla, müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Fuarda sergilediğimiz ürünlerimiz ve teknolojik yeniliklerimizle, otomotiv sektöründeki yerimizi daha da güçlendiriyoruz. Yavuzsan olarak, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki lider firmaları arasında yerimizi koruyacak ve ülkemizin otomotiv sektöründeki büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.