Yayla Agro 3’üncü fabrikasını 2024’te faaliyete geçiriyor

ANKARA(EKONOMİ)

Bakilyat ve hazır gıda alanında faaliyet gösteren ve 100’ü aşkın ülkeyle ticaret yapan Yayla Agro Gıda, üçüncü üretim tesisini 2024 yılında faaliyete geçirmeyi öngörüyor.

Hâlen Ankara ve Mersin’deki fabrikalarında 530’un üzerinde işçiyle üretim yapan Yayla Agro yeni üretim tesisini Niğde OSB’deki 127 bin m2 arazi üzerinde yapıyor. İnşaatına geçen yıl başlayan tesisin, 2024 yılında tamamlanarak aynı yıl faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yayla Agro’dan yapılan açıklamada, ‘yeşil yatırım’ niteliğindeki tesiste; hazır yemekler, haşlanmış ürünler, donuk ürünler, kemik suyu ve soslar, bitkisel protein bazlı sağlıklı bakliyat ve pirinç atıştırmalıkları, zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat ürünlerinin üretilmesi ve paketlenmesi planlandığı bildirildi.

Ayrıca Niğde fabrikada fonksiyonel ve bitkisel bazlı gıdaların geliştirilmesi, glütensiz ve vegan ürünlerin sayısının artırılmasının yanında organik ürünler gibi yeni projelerin de hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Fabrikanın ilk fazı 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacak ve bu aşamada; Ekstrüde Pirinç, Ekstrüde Atıştırmalık, Protein Shifting, Rice Cake, IQF ve Freeze Dry üretim hatları devreye girecek.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine Uygun Üretim ödülü

Öte yandan Yayla Agro Gıda, Türk Medya ve Platin Dergisi tarafından düzenlenen Global 100 ödül töreninde, Gıda Kategorisinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Uygun Üretim Yapan Firma Ödülü aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı törende, aralarında IC İÇTAŞ, Tosçelik, İGA, Limak ve Borusan’ın da olduğu 10 şirket 10 farklı kategoride ödül aldı.

Yayla Agro’nun ödülünü Yayla Agro Gıda İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bolat aldı. Bolat ödül töreninde Niğde’deki yeni yatırım hakkında bilgi verdi.