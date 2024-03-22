Yemek Sepeti’ne rekabet soruşturması açıldı

Mehmet KAYA / ANKARA

Rekabet Kurulu, teknoloji ağırlıklı şirketlere yönelik soruşturmalarına Yemek Sepeti’ni de ekledi. Kurumdan yapılan açıklamada, Yemek Sepeti’nin sipariş yemek servisi hizmetlerinde kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetini zorlaştırmak iddiasıyla soruşturmanın, Rekabet Kanunu madde 4 (rekabeti zorlaştırma, engelleme) ve madde 6 (hakim durumu kötüye kullanma) kapsamında açıldığı belirtildi.

Kurum açıklamasında, Kurul’un 7 Mart günlü toplantısında ön araştırmadaki iddia ve bulguları ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi. Rekabet Kurulu’nun soruşturma açması, mutlak ceza anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamında şirketlerin de savunma yaptığı bir süreç işliyor