Yeni nesil teknolojiler Türk Telekom altyapısıyla hayat buluyor

5G’ye geçiş sürecinde yerli unsurları geliştirmeyi odak noktasına alan Türk Telekom, imalat sektörünü, Endüstri 5.0 ve 5G teknolojileriyle tanıştırmayı hedefleyen WIN EURASIA Fuarı’na teknoloji çözüm ortağı olarak destek verdi. İstanbul Fuar Merkezi’nde 5-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen WIN EURASIA’nın internet ve 5G altyapısını sağlayan Türk Telekom, fuar kapsamında kurulan demo fabrikada, 42 teknoloji geliştirici markanın uyguladığı 30 farklı 5G kullanım senaryosunun hayata geçirilmesinde öncü rol oynadı.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak bugüne kadar “Endüstriyel Şebekeler ve 5G Dikey Sektör Uygulamaları” konularında sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa kadar farklı sektörlerde birçok önemli çalışmayı tamamladık. 5G’ye geçiş sürecinde teknoloji birikimimizle yerli ekosistemin gelişmesi için öncü adımlar atmayı sürdürüyoruz. 5G altyapımızı kullanarak endüstriyel otomasyon teknolojileri deneyim senaryolarının sergilendiği fuarda, bu teknolojinin pratikteki etkilerini tüm ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık. Türk Telekom olarak, ülkemizin teknolojisini ve potansiyelini en yüksek seviyeye taşımak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda kararlıyız” diye konuştu.

Endüstriyel otomasyon teknolojileri görücüye çıktı

Zeynep Özden, “Türkiye’yi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için ara vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 441 bin km fiber altyapımız ve yüzde 52’si fiberle bağlı LTE baz istasyonumuzla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Endüstriyel Şebekeler ve 5G Dikey Sektör Uygulamaları” konularında sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa kadar farklı sektörlerde birçok önemli çalışmayı tamamladık. Ülkemizi her alanda üst sıralara taşıma motivasyonu ve yerli ekosistemin oluşması yönündeki gayretimiz ile 5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. 5G’ye olabildiğince yerli unsurlarla geçmeyi ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz. Türk Telekom olarak, ülkemizin teknolojisini ve potansiyelini en yüksek seviyeye getirmek adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda kararlıyız. Fuarda sergilenen endüstriyel otomasyon teknolojileri deneyim senaryolarıyla, bu teknolojinin pratikteki etkilerini tüm ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık” dedi.

WIN EURASIA’da deneyim alanlarının ev sahipliğini üstlenen ve alanda sergilenen deneyim senaryolarının 5G altyapısını sağlayan Türk Telekom’un yöneticileri farklı dikey sektörlerde yapılan 5G demolarının detaylarını katılımcılarla paylaştı. Türk Telekom Network ve Kalite Güvence Direktörü Emel Uzun Subaş, 5 Haziran’da gerçekleştirilen 5G, Metaverse ve Yapay Genel Zekanın Otomasyon ve Üretim Süreçlerine Etkisi panelinde; Türk Telekom İş Zekası ve Veri Yönetişim Direktörü Murat Kılıç, 6 Haziran’daki Yapay Genel Zeka ve Otomasyon: Geleceğin Üretim Paradigması panelinde; Türk Telekom Mobil Erişim Direktörü Ahmet Serdar Muslu 6 Haziran’daki 5G ve Ekosistem panelinde; Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu ise 7 Haziran’daki Makineler Günümüzün Yeni İnternet Kullanıcıları panelinde konuşmacı olarak deneyimlerini anlattı.