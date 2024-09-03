Pizza Bulls üretim için fabrika açıp 120 şubeye ulaşmayı hedefliyor

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’ da pizza sektöründe hizmet veren Pizza Bulls yeni açmayı planladığı üretim fabrikası ile Samsun, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Kayseri ve daha birçok Anadolu illerinde de şubelerini açarak büyümeyi hedefliyor.

Pazar payımızı büyüttük

Türkiye’nin yerli ve milli pizza markası olduklarının altını çizen Pizza Bulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi, “Türkiye’deki pizza sektöründe son dönemde pazar payımızı %15’e çıkardık. Geçen yıla göre ilk üç ayda pizza satışımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100 oranında arttı” dedi. Bu artışta son dönemde gerçekleştirdikleri şubeleşme atağının da güçlü bir katkısı olduğunu anlatan Kırbeyi, ‘’Yeni dönemde yeni ilerde hizmet vermenin mutluluğu ve gururu içinde olacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Türk sporuna destek sürüyor

Kurduğu Pizza Bulls Cedi Osman Basket kulübü ile Türk sporuna destek vermeye başlayan Pizza Bulls, şimdi de çocukların spor yaptıkları etkinliklere destek vererek projelerine devam ediyor. Pizza Bulls’un spordaki hedeflerini anlatan CEO’su Cavit Can Kırbeyi, “Ülkemizin basketboldaki gurur kaynağı olan milli basketbolcumuz Cedi Osman ile ortaklaşa yürütülen basketbol kulübünü giderek büyütmek istediklerini dile getirdi. 2024-25 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek A Takım kadrosunun kurulduğunu, ligi sezonu en iyi yerde bitireceğine inandığını söyledi”

Türk sporuna destek vermeye milli gururumuz Cedi Osman beraber başlayan Pizza Bulls basketbol projesinin en büyük parçası olan Pizza Bulls Cedi Osman Basket takımıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde yükselerek adından söz ettirmeye devam ediyor. A Erkek Takımının yanı sıra kulübün altyapısında Genç, Yıldız, Küçük ve Minikler kategorisinde 97 sporcu eğitim almaktadır. Türkiye’de 20 ilde 40 Basketbol Akademi şubesi Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Takımının da en büyük destekçileri olmaya devam ediyor. Pizza Bulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi “Pizza Bulls Cedi Osman Basket Kulübü bizim için çok değerli gençlerin A Takım, altyapı ve basketbol okulları projelerinde yer alması içerisinde binlerce insanı organizasyonun içinde tutması ileriki yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğinin göstergesidir dedi. Hedeflerinin ileri ki yıllarda adım adım Süper Lig olduğunu ve bunu başardıklarını da ekledi.”