Mahfi Eğilmez'den "Enflasyon düşüşüyle fiyat düşüşü karıştırılıyor" uyarısı!

Ağustos ayı enflasyonu aylık yüzde 2,47 artış gösterirken, yıllık bazda enflasyon yüzde 61,78’den yüzde 51,97’ye geriledi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, TÜİK tarafından açıklanan ağustos verilerine yönelik değerlendirmesinde, “Ağustos ayında 12 aylık TÜFE yüzde 51,97 olarak açıklandı. Benim tahminime çok yakın gidiyor” dedi.

Eğilmez, enflasyonda görülen gerilemenin fiyat düşüşleriyle karıştırılmaması konusunda da uyarıda bulundu.

"Fiyatlar yine artıyor ama artış hızı yavaşladı"

Eğilmez, X platformunda yaptığı paylaşımda, enflasyonun düşüşünün fiyat düşüşüne etki etmemesine yönelik soruların geldiğini belirtirken, şunları yazdı:

“Gelen sorulardan gördüğüm kadarıyla hala enflasyon düşüşüyle fiyat düşüşü birbirine karıştırılıyor. Enflasyon düşüyor dendiğinde fiyatların artış hızı düşüyor yani fiyatlar artmaya devam ediyor ama eski hızına göre daha yavaş artıyor demektir.”