İPA Başkanı Gökce: Mutfakta yangın büyüyor!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinde, gıda enflasyonunun ağustosta gerilemesine karşın, yüksek seyrini vurguladı.

TÜİK verilerine göre, gıda enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,10 oranında gerilerken, yıllık bazda yüzde 44,88 olarak açıklandı.

Gökce, “Mutfakta yangın büyüyor: Gıda enflasyonu açısından OECD üyeleri arasında en kötü durumdaki ülkeyiz” derken, paylaşımında şu örnekleri verdi:

“Mutfakta yangın büyüyor: Gıda enflasyonu açısından OECD üyeleri arasında en kötü durumdaki ülkeyiz!

TÜİK verilerine göre Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 44,88 olarak açıklandı.

OECD ortalaması yüzde 1,9

AB ülkelerinde gıda enflasyonu ortalama yüzde 1,6 olurken, Türkiye hariç OECD ülkelerinde gıda enflasyonu ortalama yüzde 1,9.

OECD ülkeleri arasında Türkiye'den sonra en yüksek gıda enflasyonu yüzde 7,7 ile Meksika'da. Türkiye ile Meksika arasında yaklaşık 6 kat fark var.

Türkiye'de 2017 Ocak ayında 339 olan gıda endeksi 2024 Ağustos ayında yaklaşık 10 kat artış göstererek 3.374'e çıktı. Aynı dönemde dünyada gıda endeksi 98'den sadece 120'ye ulaştı.

Savaştaki ülkelerde daha düşük

Tüm dünyada Türkiye gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 4'üncü ülke. Filistin'de gıda enflasyonu yüzde 30,8 olurken, savaş halindeki Rusya'da 9,8, Ukrayna’da -0,1 olarak gerçekleşti.

Asya ülkeleri arasında Türkiye gıda enflasyonu bakımından en kötü durumdaki ülke. Pakistan'da gıda enflasyonu yüzde 2,4, komşumuz Azerbaycan'da -0,6, Gürcistan'da -0,2 olarak kaydedildi.

Türkiye'deki gıda enflasyonu 45 Afrika ülkesinin 43'ünden daha yüksek. Güney Sudan ve Zimbabve hariç Türkiye'ye en yakın gıda enflasyonu yüzde 41,9 ile Malavi'de bulunuyor.

"Türkiye'de her 5 çocuktan biri yeterli beslenemiyor"

Türkiye gıda enflasyonu bakımından Kuzey ve Güney Amerika'da Arjantin hariç bütün ülkeleri geride bıraktı. İç sıkıntıları devam eden ambargo altındaki Venezuela'da gıda enflasyonu yüzde 41,4 olurken, Kolombiya'da 5,2, Brezilya'da 4,1 oldu.

Son söz: Kamu yönetiminde yapılan hataların bedelini 85 milyon ödüyor. Eğitim öğretim dönemi açılırken, Türkiye'de her 5 çocuktan biri yeterli beslenemiyor. Yönetimde katılımcılık, şeffaflık, hukuka saygı, liyakat, akıl, bilim olursa sorunlar çözülüyor.”