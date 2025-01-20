Yeşil pasaportlu nakliyat, vizeye meydan okuyor

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Gaziantep merkezli Eyüp Lojistik, ihracat taşımalarında yaşanan sorunları Yük Taksi ile aşıyor. Sınır kapılarındaki TIR kuyruğunu minivan araçlarla bypass eden şirket, son dönemde giderek büyüyen sürücü vizesi engeline takılmamak için de yeşil pasaport sahibi emekli memurlarla çalışıyor. Tekstil, otomotiv ve gıda ağırlıklı olmak üzere Anadolu’daki ihracatçının malını minivanlarla 3 günde Avrupa’ya taşıyan şirketin Yük Taksi filosu, sahip olduğu TIR sayısını geçti. Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “Hava kargodan hızlı, TIR taşımacılığından güvenli yeni nesil taşımacılık hizmetimiz hızla büyüyor. Yük Taksi filomuzu Fiat markalı 100 yeni araçla güçlendirdik. 210 araçlık bir filoyla Türkiye’nin en büyük hafif ticari araç filosuna ulaştık” dedi.

Sektördeki 88 yıllık köklü geçmişiyle farklı taşıma modlarında uluslararası ve yurt içi taşımacılığın yanı sıra depolama, gümrükleme gibi müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunan Eyüp Lojistik, son olarak ekspres Yük Taksi hizmetini devreye almıştı. Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, geçen hafta düzenlediği basın toplantısıyla şirketin hızla büyüyen Yük Taksi projesini anlattı.

“Yeşil pasaport sahibi emeklileri tercih ediyoruz”

Bartık, Yük Taksi’nin isim hikâyesini, “Sektör minivan olgusunu kabullenmişti. Biz bu hizmete etkili bir isim bulmak için çalışma yaptık. Birçok isim tartışıldı. Bir gün taksi çağırır gibi bir telefon geldi ve bu bize isim konusunda ilham verdi” sözleriyle ifade etti. Minivanın her yerden geçebildiği için hızlı bir sistem olduğunu vurgulayan Bartık, “Biz araçla şoförün bağını kopardık. Ne vize ne de şoför problemimiz var. Şoför seçiminde öncelikli kriterimiz sürücü adayının yeşil pasaportunun olması. Bunun için özellikle emniyet vb. kurumlardan emekli şoförleri seçiyoruz. Telefon açıyorum, ‘Yarın yükleme yapacağız, uygun musun?’ diye soruyorum ve o gün SGK girişi yapılıyor. Şoför sabah geliyor, yüklüyor yola çıkıyor ve ortalama 8-9 günde gidip geliyor” şeklinde konuştu.

Sürücüler sefer başına ortalama gidiş- dönüş 450 Euro ücret alıyor. Minivan araçlardan oluşan Yük Taksiler, 1 kilogramdan 1.300 kilograma kadar yük alabiliyor. Eyüp Lojistik, tekstil, makine parçaları, mobilya, gıda gibi ürünlerinin yanı sıra Gaziantep’in geleneksel lezzetleri olan baklava, kadayıf ve lahmacun gibi ürünlerin de Avrupa’ya Yük Taksi ile taşıyor. Yük Taksi’lerle, Avrupa’nın her noktasına hizmet verdiklerini belirten Bartık, “Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, Danimarka, Polonya, İsveç, Macaristan, Romanya, İngiltere ve Doğu Avrupa’nın her noktasına ekspres ürün sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Bütün bu ülkelerdeki transfer merkezlerine üç günde ulaşıyoruz. Hava kargo ya da TIR taşımacılığına alternatif hizmet olan Yük Taksi ile kapıdan kapıya teslimat yapıyoruz” diye konuştu.

Yoğun Dubai çikolatası sevkiyatı var

Avrupa’ya her gün seferleri olduğunu belirten Bartık, “Son aylarda yoğun bir şekilde Dubai çikolatası sevkiyatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte kadayıf, Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinden olan lahmacun ve baklava için de yoğun talep var. Gurbetçi vatandaşlarımızın memleket özlemlerini bir nebze olsa da gidermeye çalışıyoruz. Böylece gazi şehrimizin kültürel mirasına sahip çıkarak, ihracatın hareketlenmesine de katkıda bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu yıl 10 bin sefer hedefliyor 4 ayda bir araçları yeniliyor

Ticarette zaman kavramının giderek daha önemli hale geldiğine vurgu yapan Bartık, müşterilerin ürünlerini hızlı bir şekilde teslim almak istediklerini belirtti. Yük Taksi ile Avrupa’ya geçen yıl 6 bin sefer gerçekleştirdiklerini belirten Bartık, bu yıl ise hedeflerinin bu sayıyı 10 bine çıkarmak olduğunu söyledi. Tüm Yük Taksi’lerin müşterilerin isteğine göre dizayn edilebildiğini belirten Bartık, “Örneğin, yurtdışına giysi göndermek isteyen müşterimiz için askılı araçlarımız mevcut” dedi.

Filodaki araçları 4 ayda bir yenilediklerinin altını çizen Bartık, “Miladı dolan araçların tamir ve bakım işleriyle zaman kaybetmek istemiyoruz. En hızlı araç değiştiren şirketiz” diye konuştu.

Gayrimenkulde halka arz gündemde

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, artan depo talebine paralel yaklaşık iki yıl önce Intro Gayrimenkul AŞ’yi kurmuştu. Bu alanda halka arz hedefleri olduğunu açıklayan Eyüp Bartık, “GYO hazırlığına başladık. SPK müracaatımızı yaptık. Önce GYO’da büyüyüp halka arz edeceğiz. Öğrenci yurtları, lojistik depolarla ilgili yatırımlara devam ediyoruz. Yakın gelecekte dükkan kalmayacak, her şey depolardan satılacak” diye konuştu.