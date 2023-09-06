Yıldız Entegre, uluslararası iş ortaklarıyla buluştu

EKONOMİ / KOCAELİ

Orman ürünleri üreticisi Yıldız Entegre, sektörü birlikte şekillendirmek üzere uzun yıllardır iş birliği yaptığı iş ortakları ile Kıbrıs’ta düzenlediği değerlendirme toplantısında buluştu. 27-30 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs Elexus Luxury Resort'te 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu Eser Yenerler üstlendi.

“Birlikte Geleceğe!” sloganıyla düzenlenen ve 4 gün boyunca süren etkinliğin ilk iki günü aktivitelerle geçerken, üçüncü gün düzenlenen iş ortakları toplantısı konuşmasını gerçekleştiren Yıldız Entegre Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan; “Yıldız Entegre’yi ileriye taşıyan köklü ve güçlü bir ailenin fertleri olarak, yeniden yan yana olmanın mutluluğu içerisindeyiz. "Birlikte Geleceğe!" diyerek çıktığımız bu yolda, birlikte başardıklarımızı kutlamak ve yeni hedeflerimize doğru ilerlemek üzere bir aradayız. Bir asrı aşkın süredir orman ürünleri sektöründeki deneyimimizle, doğadan ilham alarak tasarladığımız ürünlerimizle yaşamlara dokunuyoruz. Paydaşlarımızla birlikte büyümeyi ilke edinerek, dünya çapında tanınan bir marka olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu doğrultuda rakiplerimizden ayrışarak, sürdürülebilir ve etkili bir büyümeyi gerçekleştirmek üzere canla başla çalışıyoruz. Yeteneklere yatırım yapmayı, global bir oyuncu olarak ülkemize ve paydaşlarımıza katma değer sunmayı kendimize misyon ediniyoruz.” diyerek, 2023’ün ilk üç çeyreğinde yakaladıkları büyük başarılardan dolayı tüm iş ortaklarını tebrik etti.

Yıldız Entegre Satış Direktörü Selçuk Ormancı ise, her durumda iddiayı sürdürmek ve başarıyı sürekli kılmak için gereken temel ilkeleri Yıldız Entegre iş ortaklarıyla paylaştı.

Toplantının ikinci bölümünde ise Yıldız Entegre Pazarlama Direktörü Bengü Metin, iş ortaklarına, pazarlama stratejileri ve dönüşümü ile pazarlama alanındaki gelecek hedefleri ve vizyonlarını paylaştı. Yıldız Entegre Ürün Geliştirme Direktörü Ogün Bıyıklıoğlu da ürünler ile ilgili yenilikleri konuklara aktardı.

Toplantının devamında ise Basketbol Koçu-TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz’ın takım olmak vurgusuyla yaptığı konuşmasının ardından, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, küresel sürdürülebilirlik ile küresel ekonomik göstergeler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Güçlü sesleriyle geceye damga vuran Türk müziğinin yıldız isimlerinden Ümit Besen ve Pamela, Yıldız Entegre'nin iş ortakları toplantısında sahne aldı. İkili Yıldız Entegre Ailesi'ne unutulmaz bir gece yaşattı.

Dört gün süren etkinlikte, aynı zamanda davetliler için farklı aktiviteler düzenlendi. Futbol, bowling, voleybol, karting ve paintball turnuvaları katılımcılara tatlı bir rekabet yaşatırken, Maraş, Girne ve Araba Müzesi gezileri de programda yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımlarıyla gerçekleşen gala gecesinde ise iş sonuçları ile fark yaratan iş ortaklarına ödülleri verildi.