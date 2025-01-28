  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser oldu
Takip Et

Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser oldu

“İnsana yatırım” yaklaşımını temel alan Yıldız Holding’de, Buket Uğur Haser, İnsan Kaynakları Lideri olarak atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser oldu
Takip Et

Sürdürülebilir başarısının en önemli unsuru olarak çalışanlarını odağına alarak “insana yatırım” yaklaşımını benimseyen Yıldız Holding’in İnsan Kaynakları organizasyonu yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, Yıldız Holding CEO Ofis Direktörü olarak görev yapan Buket Uğur Haser, İnsan Kaynakları Lideri olarak atandı.

Buket Uğur Haser kimdir?

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlayan Uğur Haser, kariyerine ilaç sektöründe başladı. 2011 yılında Yıldız Holding’e katılan Uğur Haser, Holding bünyesinde sırasıyla Ülker İnsan Kaynakları Uzmanı, İç Denetçi, Gıda-Ülker Grubu Proje Yöneticisi, pladis TR, MENA & CA Kurumsal Strateji ve İş Planlama Müdürü olarak görev yaptı. Buket Uğur Haser, son olarak Yıldız Holding’de CEO Ofis Direktörü idi.

Kariyeri süresince İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü ve Harvard Business School’da Disruptive Strategy eğitimlerini de tamamlayan Uğur Haser, halen Sabancı Üniversitesi’nde Eylem Araştırması ve Dönüşüm Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.

Buket Uğur Haser’in liderliğindeki İnsan Kaynakları organizasyonu, insana yatırım yaklaşımı odağında; Holding şirketlerinin stratejik hedefleri ile uyumunun sağlanması ile sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması için insan ve yetenek yönetimi kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Hepsiburada, Samsung Galaxy S25 serisi için özel kampanya başlattıHepsiburada, Samsung Galaxy S25 serisi için özel kampanya başlattıTeknoloji
2025 yılı gıda ve içecek trendleri: Sürdürülebilirlik, yenilik ve sağlık2025 yılı gıda ve içecek trendleri: Sürdürülebilirlik, yenilik ve sağlıkGıda
TurkNet, Karşıyaka Spor Kulübü’nün internet altyapı sponsoru olduTurkNet, Karşıyaka Spor Kulübü’nün internet altyapı sponsoru olduŞirket Haberleri

 

 

Şirket Haberleri
TurkNet, Karşıyaka Spor Kulübü’nün internet altyapı sponsoru oldu
TurkNet, Karşıyaka Spor Kulübü’nün internet altyapı sponsoru oldu
Halka arz sonrası faaliyetler Avrupa ve ABD’de yoğunlaştırılacak
Halka arz sonrası faaliyetler Avrupa ve ABD’de yoğunlaştırılacak
DeepSeek, Nvidia'yı vurdu: Piyasa değeri 500 milyon dolar düştü
DeepSeek, Nvidia'yı vurdu: Piyasa değeri 500 milyon dolar düştü
Abdi İbrahim, 7. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Abdi İbrahim, 7. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Arzum'da üst düzey görev değişikliği
Arzum'da üst düzey görev değişikliği
Emerson'dan 7,2 milyar dolarlık satın alma
Emerson'dan 7,2 milyar dolarlık satın alma