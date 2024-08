Yunanistan golden visa şartlarını eylülde değiştiriyor: Limitler yükseltilecek

Takip Et

Vatandaşlık ve ülke oturum programları konusunda hukuki ve finansal danışmanlık başta olmak üzere 365 derece hizmet verdiklerini hatırlatan Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Yeni bir iş modelini hayata geçirdik ve inşaat firmalarıyla iş birliği yaparak hem bireysel hem kurumsal yatırımcılara hizmet vermeye başladık. İlk adımı da Yunanistan’da attık. Yunanistan’da faaliyet gösteren inşaat şirketi DKG Development ile anlaşma imzaladık. Bu anlaşma ile Yunanistan’da 80 bin metrekarenin üzerinde kentsel dönüşüme liderlik yapan DKG Development ile Yunanistan’da yatırım yapacak firmalara ve konut satın almak isteyenlere aracılık edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Vatandaşlık ve golden visa veren ülkelerin Türkiye ile işbirliği araması tesadüf değil. Türkler Ocak-Mayıs 2024’te yurtdışından 1,1 milyar dolarlık emlak satın aldı. İlk yarı toplamının 1,5 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Türkler yurtdışında ayda 300 milyon dolara yakın emlak yatırımı yapıyor.

İspanya, Portekiz ve Yunanistan büyük ilgi görüyor

İkamet amaçlı yatırımlarda en çok tercih edilen çözümlerin başında ise Golden Visa geliyor. AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı için yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık hakkına sahip olabilmesine olanak tanıyan Golden Visa; özellikle İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi cazip ülkelere yatırım yapmak isteyenlerden rağbet görüyor.

Gayrimenkul sektöründe köklü deneyimiyle pazarlama ve satış danışmanlığı hizmeti veren Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Yurtdışında ev alım ve inşaat talebi günden güne artmaya devam ediyor. Türkiye’nin konut sektöründeki sıkışma ve yurtdışındaki yatırımın getirileri, talebi daha cazip ülkelere yöneltiyor. Türk vatandaşlarının özellikle komşu ülke Yunanistan’a ilgisi canlı kalmaya devam ediyor. Yeni yasayla birlikte Yunanistan'ın yatırım eşiği 250 bin Euro ile 800 bin Euro arasında değişiklik gösterse de ülke dünyadan gayrimenkul yatırımı almayı sürdürüyor. Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre gayrimenkul alımları 520 milyon Euro'ya ulaştığı açıklandı. Aynı dönemde Yunanistan'daki yatırımlar için yurtdışından gelen toplam akış ise 1,2 milyar euro civarında seyrediyor. Golden Visa ile Yunanistan’da yatırım yapmak isteyen Türk vatandaşları ülkeye en çok ilgi gösterenler arasında bulunuyor” dedi.

“Yunanistan şartları eylülde zorlaştıracak, öncesinde hareket etmek önemli”

Yunanistan Golden Visa programı halen 250 bin veya 500 bin euro karşılığında gayrimenkul yatırımı yapanlara beş yıl süresince geçerli olmak üzere oturum izni veriyor. Golden Visa alanlar Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkı gibi pek çok avantajlara sahip oluyor. Ancak Narazan’ın verdiği bilgiye göre bu kanun 1 Eylül 2024 itibariyle değişiyor. Gayrimenkul işlemleri için ikili bölge sisteminin uygulamaya konulacağı bu yeni yasa ile Atina ve çevresini kapsayan tarihi bölge olan Attika Yarımadası’nda Golden Visa uygulamasında halen 400 bin euro olan alt limit, 800 bin euro’ya çıkarılacak. Diğer bölgelerdeki 250 bin euro alt limit ise 400 bin euro’ya çıkarılacak. Bu güncellemenin hayata geçmesine az bir zaman kaldı, bu nedenle Golden Visa için önemli bir fırsat dönemi şu anda.”

Türkler, Çin’den sonra ikinci sırada

Yunanistan’da 2018’de 1969 olan Golden Visa başvuru rakamı 2013 toplamında 8505 adet oldu. Bu rakam, 2022’ye kıyasla yaklaşık yüzde 100 artış anlamına geliyor. Bu yıl ilk 4 ayda ise Golden Visa başvurusu 2664 adet oldu. 7.500 kabul ile Yunanistan’da Golden Visa’dan faydalanan birinci ülke Çin olurken, 900 izin ile Türkiye ikinci sırada yer aldı. Bütçesine uygun olarak Golden Visa ile yatırım yapmak isteyen Türk vatandaşları; yatırımın döviz bazlı getirisi, seçme ve seçilme hakkı dışında eğitim, sağlık gibi bütün sosyal haklardan yararlanabilme imkanıyla vize problemine son vermek için Yunanistan’ı tercih ediyor.

DKG Development CEO’su Konstantinos Petridis, Attika’ya bağlı liman şehri Pire’de başlayacakları 80 bin metrekarelik işte güçlü bir Türk ortak ile birlikte ilerlemenin Türkiye’deki yurtdışına kayan ivmeyi yakalamak adına da kayda değer olacağını vurguluyor. 2019’da kurulan DKG Development, 55 bin metrekarenin üzerinde geliştirme referansı bulunuyor. Toplamda 28 projeye imza atan şirket, know how’ı güçlü bir Türk markası ile ilerme arzusunda. Böylesi büyük bir projede, iyi know how sahibi bir Türk ortak alarak hem inşaatı hızlı bitirebileceklerini kaydeden CEO Petridis, aynı zamanda ortak satışla da ivmeden faydalanabileceklerini vurguladı.

Türkiye’nin gayrimenkul geliştirmedeki tecrübesini de Yunanistan’a aktarmasının değerli olacağını kaydederek, “Yunanistan’da gayrimenkul sektörü yapı olarak Türkiye’den farklı. Yunanistan ev sahipliğini teşvik etmek istiyor. Kendi vatandaşları çoğunlukla kiracı. En çok projeler Atina’da yer alıyor. Ülke dışından çok büyük yatırımcılar kentsel dönüşüm, ticari projeler için yatırıma geliyor. Pire Limanı’nın çoğunluk hisseleri 2016 yılında Çinli Cosco Group’a geçti. Şimdi bu bölgede büyük kentsel dönüşüm projeleri var. Yunanistan genelinde yürütülecek kentsel dönüşüm projeleri toplamda 6 milyon metrekarelik bir alanı oluşturuyor. Bu haliyle Avrupa’nın metrekare düzeyinde en büyük kentsel dönüşüm projelerine ev sahipliği yapıyor. Burada Türk şirketlerinin oyuncu olması da bir fırsat olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yunanistan’da turizm yatırımları için de fırsat var”

Yunanistan turizm açısından özellikle Avrupa ülkelerinden son yıllarda da Türkiye’den yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Ağırlıklı olarak 1970’li yıllarda lokal ailelerin yaptığı turistik tesisler talebi karşılamıyor. DKG Development CEO’su Konstantinos Petridis, “Bu nedenle markalı turizm tesisleri, apart oteller gibi konaklama üniteleri için bir yatırım atağı var. Markalı konut, otel, ticari işletmeler için Türkiye’den yatırımcıları bekliyor. Bu konuda Türkiye’den gidecek kurumsal ve bireysel yatırımcılara Golden Visa’nın da yolunu açıyor.” dedi.