Yürek Tekstil, yeni yatırımıyla polimer cips ithalatını azaltacak

Esra Özarfat

BURSA - Tekstil sektörünün ana hammaddesi olan ve doğrudan ithal edilen polimer cips üretimini Türkiye’de yapmak için harekete geçen Yürek Tekstil, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TEKNOSAB) tesisini yılın üçüncü çeyreğinde devreye almaya hazırlanıyor. Türkiye’ye günlük yaklaşık 500 ton civarında POY girişi olduğunun altını çizen Yürek Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Alim Yürek, “Ayrıca geçen yıl 350 ton/gün FDY gelmiş. Yaklaşık 1.500 – 2 bin ton arası tekstürize iplik girişi var. Buradan baktığımız zaman biz, Türkiye'nin zaruri ithalatının yüzde 10’una talibiz. Öncelikli hedefimiz iç pazardaki talebe cevap vererek ürüne katma değer katmak. Bu yatırımla asıl kazanan ülke olacak” dedi.

360 ton/gün POY ve polimer cips kapasitesi ile üretime başlayacaklarını belirten Alim Yürek, yatırım tamamlandığında 1.000 ton/günü aşacaklarını söyledi. İlk etapta 85 bin metrekare alanda üretme başlayacaklarını duyuran Yürek, toplam 145 bin metrekare alana sahip olduklarını, kapasite artırma ihtiyacı olduğunda genişleme alanını da kullanacaklarını vurguladı. Tesiste, dünyadaki en yeni teknolojiyle polimerizasyon işlemi yapılacağını anlatan Alim Yürek, kurulacak POY üretim makinelerinin en son teknolojiyi içerdiğini söyledi. Türkiye’nin cips ithalatının 1.000 ton/gün civarında olduğunu ifade eden Yürek, bunun da yüzde 50’sinin Çin’den, yüzde 15’inin Malezya’dan, yüzde 10’unun ise Güney Kore’den ithal edildiğini bildirdi.

Boyalı POY üretimi yapılacak

Projeye değer katan konuları; enerji verimliliği ve birkaç prosesi gerektiren üretimin tek bir prosese indirgenebiliyor olması şeklinde özetleyen Yürek, hammaddeye doğrudan yanmazlık, antistatiklik, renk gibi farklı özellikler katarak, boyalı POY üretimi yapacaklarını aktardı. Alim Yürek, “Kullanılacak teknoloji sayesinde atık üretimi ve enerji tüketimi açısından dünyadaki sayılı teknolojiye sahip firmalardan olacağız. Hedefimiz katma değerli, teknik tekstilin sonuçlara daha rahat ulaşabileceği bir cips üreterek tekstil sektörünün üretim performansını iyileştirmek. Üreteceğimiz polimer cips daha efektif, sonuçlara daha rahat ulaşabileceğimiz, daha düşük emisyon, su ve enerji tasarrufu sağlayacak” diye konuştu.

Tekstil sektörü için güvenilir bir tedarikçi olacaklarını vurgulayan Alim Yürek, ayrıca iplik ve kumaş üreticisi firmaları ciddi bir stok maliyetinden de kurtarmış olacaklarını dile getirdi. Bir kimya tesisi olarak kurgulanan yeni tesisin özel çeliklerden, deprem ve yangın yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiğine de dikkati çeken Alim Yürek, zemin etüdünden çıkan verilerin yurt dışındaki özel kuruluşlar tarafından denetlendiğine de işaret etti.

Yürek Tekstil olarak dokuma, örme yün, boya baskı, apre işlemlerini yapıp mamul kumaş üreten bir firma olduklarını hatırlatan Alim Yürek, ağırlıklı olarak ihracatçı konfeksiyonculara hizmet verdiklerini söyledi. Mevcut tesislerinde tüketilen enerjinin yenilenebilir enerjiden karşılanması için de yatırıma başladıklarını belirten Yürek, 40 0bin metrekarelik alana kuracakları 5 MW çatı GES ile tesisteki enerji ihtiyacının yüzde 17’sini karşılayacaklarını aktardı.