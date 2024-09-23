Zor günler geçiren Intel’e Apollo’dan 5 milyar dolarlık yatırım teklifi

ABD merkezli varlık yönetimi şirketi Apollo Global Management'ın zor günler geçiren Intel’e 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı teklif ettiği iddia edildi.

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Apollo, son günlerde Intel'e milyarlarca dolarlık hisseye benzer bir yatırım yapmaya istekli. Bir zamanlar dünyanın en değerli çip üreticisi olan Intel'in hisseleri, yılın başındna bu yana neredeyse yüzde 60 değer kaybetti.

Son çıkan habere göre ise Intel yöneticileri Apollo'nun teklifini değerlendiriyor. Anlaşma ile ilgili görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve kesinleşmiş değil. Ayrıca, potansiyel yatırımın büyüklüğünün değişebileceği ve anlaşma görüşmelerinin başarısız olabileceği de söyleniyor. Konuya ilişkin henüz Intel ya da Apollo cephesinden herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu yılın başlarında Apollo, Intel'in İrlanda'daki yeni üretim tesisiyle ilgili bir ortak girişimde yüzde 49 hisse alacağını ve bu yatırımın 11 milyar dolar değerinde olacağını açıklamıştı.

Intel zor günler geçiriyor

Yakın zaman önce Qualcomm'un zor durumdaki Intel'i satın almak için kolları sıvadığı söylendi. Bu anlaşma, sektörde dönüştürücü bir hamle olabilir, ancak birçok engelle de karşı karşıya kalabilir.

Reuters'in konuyla ilgili bilgilendirilen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, beş asırlık Intel'i satın almak için yürütülen müzakerelere kişisel olarak dahil olmuş durumda. Görüşmeler şu anda erken aşamada.