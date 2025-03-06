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Zorlu Enerji'den İsrail kararı: Tüm hisselerini devretti

Zorlu Enerji, İsrail'deki Dorad Energy Limited sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarını, Phoenix Grubu'na devretmek üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını ve satış işlemi tamamlandığında şirketin Dorad sermayesindeki payının kalmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Zorlu Enerji'den İsrail kararı: Tüm hisselerini devretti
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Zorlu Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketin yatırım politikaları ve stratejileri çerçevesinde, yaklaşık 3 ay süren müzakereler neticesinde İsrail'de bulunan Dorad Energy Limited sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarımızın tamamının satışına ilişkin olarak İsrail'de mukim Phoenix Grubu ile hisse alım sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Planlanan pay devri Dorad Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek satış işlemi tamamlandığında Dorad sermayesinde payımız kalmayacaktır." denildi.

Şirket, Dorad'ın mevcut ortakları arasındaki hissedarlar sözleşmesi gereği, yüzde 25'lik payları içindeki yüzde 15'lik bölümde diğer ortakların ön alım hakkı bulunduğunu ve ön alım hakkı kullanılmaması halinde payların tümünün aynı koşullarda Phoenix Grubu'na devredileceğini bildirdi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklama şöyle:

Zorlu Enerji Grubu olarak, 2003 yılından bu yana azınlık ortağı olduğumuz İsrail’deki Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki tüm hisselerimizin devrinin tamamlandığını geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaşmıştık.

Yönetim Kurulumuz’un 04.03.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politikaları ve stratejileri çerçevesinde 09.08.2024 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında ve yaklaşık 3 ay süren müzakereler neticesinde İsrail’de mukim Dorad Energy Ltd. (“Dorad”) sermayesinin %25’ine karşılık gelen paylarımızın tamamının satışına ilişkin olarak İsrail’de mukim Phoenix Grubu ile Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Planlanan pay devri Dorad Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olup gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek satış işlemi tamamlandığında Dorad sermayesinde payımız kalmayacaktır.

"Paylarımızın tümü aynı koşullarda Phoenix Grubu’na devredilecektir"

Dorad’ın mevcut ortakları arasındaki Hissedarlar Sözleşmesi gereği, %25’lik paylarımız içindeki %15’lik bölümde diğer ortakların ön alım hakkı bulunmakta olup, ön alım hakkı kullanılmaması halinde paylarımızın tümü aynı koşullarda Phoenix Grubu’na devredilecektir.

Bu devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İsrail’deki söz konusu santrallerle hiçbir bağımız kalmayacaktır. Böylelikle, Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda; fosil kaynaklı enerji yatırımlarını portföyümüzden tamamen çıkararak, yenilenebilir enerji kaynakları odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

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