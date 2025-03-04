Zorlu Holding yönetiminde değişiklik: Ömer Yüngül CEO olarak atandı

Zorlu Holding CEO’luğuna Ömer Yüngül atandı. Zorlu Holding’ten yapılan açıklamada “Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal'ın yerine Sayın Ömer Yüngül’ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu’nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ömer Yüngül kimdir?

Ömer Yüngül, 1955'te İzmir'de doğdu. 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kariyerine Tekfen İnşaat'ta başlayan Ömer Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici şirketlerinde yöneticilik yaptı.

1997'de Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000'de Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. Ardından 2013'te Zorlu Holding'in CEO'su oldu. Yüngül, Haziran 2024'te kendi isteğiyle emekli olmuştu.

Ömer Yüngül, evli ve bir çocuk babasıdır.