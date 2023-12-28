Zorlu Tekstil, Heimtextile Fuar’ında yenilikçi ürünlerini sergileyecek

Zorlu Holding'in tüm grup şirketlerinin ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zorlu Holding Tekstil Grubu, sürdürülebilir yenilikçi ürünleriyle Heimtextile Fuar’ına katılıyor.

Zorlu Tekstil, 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya Frankfurt’ta gerçekleştirilecek Heimtextile Fuarın’da, TAÇ ve Valeron markalarının yenilikçi 2024 koleksiyonlarının yanı sıra Disney Home lisanslı ürünlerini de hall 12.0 B51 standında ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

247 metrekare alanda kurulacak olan stantta, trendleri yansıtan sürdürülebilir yenilikçi ürünleriyle ev tekstili modasını belirleyen öncü marka Taç’ın perde grubu ve lisanslı ürünleri yer alacak. Ayrıca sürdürülebilir ürünler konusunda sektöre rol model Taç, sürdürülebilir ürünleri, Reborn Nevresim Takımları, Veggie Dye, Hemp, Lyocell, Bamboo nevresimler ve biodegredable polyester perdeler ve geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilen, Recycle Cotton, Agraloop, Renewcell, Refibra nevresimler ve Recycle Polyester perdeler de yer alacak.

Valeron’nun yeni koleksiyonun trend tasarımları da fuarda yer alacak

Lisanslı markalar özelinde ise, 2021 yılından itibaren Disney Home çatısı altında konumlanan Star Wars, Frozen, Spiderman, Minnie&Mickey, Bambi, Cars, Winnie The Pooh, Princess, Aristo Cats, Lilo&Stitch gibi sevilen birçok ürün fuarda ziyaretçilerle buluşacak. Disney'in 100. yılına özel hazırlanan ve yakın zamanda sinemada izleyici ile buluşan Wish’in lisanslı ürünleri de TAÇ kalitesi ile fuarda yerini alacak.

Zorlu Tekstil'in önemli ölçüde üretici partnerliğini üstlendiği Kas, Kieth Harring, Bluebell Gray markalı ürünler de Heimtextil Fuar’ında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İlk olarak Avrupa tekstil pazarında adını duyuran, koleksiyonlarını dünya çapında, başta Avrupa olmak üzere 40'a yakın ülkede 200'ü aşkın noktada piyasaya ürün sunan Valeron’nun yeni koleksiyonun en trend tasarımları da fuarda yer alacak.