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5 gol 1 kırmızı kart! Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Haber Merkezi
AA
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5 gol 1 kırmızı kart! Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı
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Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılan maçın 4. dakikasında Joel Monteiro'nun golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı takım, Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile pozisyonlar üretti. Girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, 45+4. dakikada Monteiro'nun golüne engel olamayınca devre arasına 2-0 geride girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında geri dönmeye çalışan sarı-kırmızı ekip, 66 ve 72. dakikalarda Michy Batshuayi'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray, 86. dakikada Filip Ugrinic'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak için normal sürede 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Sarı-kırmızılı takımın tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara gidecek. Beraberlik veya Young Boys galibiyetinde ise Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

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