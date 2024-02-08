A Milli Erkek Futbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları perşembe günü (Bugün) çekilecek ve A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak.

Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek etkinlik TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.

Türkiye, B Ligi'nde 4'üncü torbadan katılacak

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

Turnuva formatı

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.