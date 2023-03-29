A Milli Takım, Hırvatistan'a 2-0 yenildi



UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan’ı ağırlayan A Milli Takım 2-1 mağlup oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede iyi oyuna rağmen ağları bulamayan ay yıldızlılar sahadan istediğini alamadı.

Gruptaki ilk maçta deplasmanda Ermenistan engelini 2-1’le aşan A Milli Takım, güçlü rakibi Hırvatistan karşısında puan almayı başaramadı. Millilerimizin baskısını kıran Hırvatlar ilk ataklarında 20. dakikada Mateo Kovacic ile öne geçti. Sağ kanatta gelişen Hırvatistan hücumunda Josip Stanisic son çizgiye indi ve penaltı noktasına yerden gönderdi. Penaltı noktasına yakın konumda topla buluşan Mario Pasalic, Ivan Perisic’le al ver yaptıktan sonra top Mateo Kovacic’in önünde kaldı. Mateo Kovacic vuruşunu yaptı ve topu ağlarımıza gönderdi.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Türkiye ikinci yarıya da şok bir golle başladı. 45’te bir kez daha sahneye çıkan Kovacic farkı 2’ye çıkardı.

Luka Modric’in savunma arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahasına sokulan Mario Pasalic sol çaprazdan yerden vurdu, Mert Günok topa iyi uzandı ancak kontrol edemedi. Boşta kalan topa arkadan gelen Mateo Kovacic vurdu ve topu bir kez daha ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı.

İkinci yarı skor avantajını da eline alan Hırvatlar, Stefan Kuntz’un skoru değiştirmek için yaptığı hamleleri de kırmayı başardı. Millilerimize gol şansı tanımayan son Dünya Kupası üçüncüsü Bursa’da 3 puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Türkiye grupta 3 puanda kaldı, Hırvatistan ise 4 puana çıktı. Ay yıldızlılar elemelerdeki sıradaki maçlarını Haziran ayında önce Letonya ardından Galler ile oynayacak.