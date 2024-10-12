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A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Samsun'da konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 yendi.

Haber Merkezi
AA
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A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti
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UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A Milli Takım, Samsun'da Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

A Milli Takım'ın galibiyet golünü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından A Milli Takım puanını 7'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.  Karadağ ise ilk iki maçta olduğu gibi bu mücadeleden de eli boş ayrılarak henüz puanla tanışamadı.

Türkiye, Uluslar Ligi'nin dördüncü maçında Pazartesi günü deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak. 

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