  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'de stat isim sponsorunu değiştirecek tarihi anlaşma hazırlığı
Takip Et

Fenerbahçe'de stat isim sponsorunu değiştirecek tarihi anlaşma hazırlığı

Fenerbahçe, hali hazırda stat isim sponsorluğunda olduğu Ülker adını kullanırken, tarihi bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç anlaşmadan rekor bir gelir bekliyor

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'de stat isim sponsorunu değiştirecek tarihi anlaşma hazırlığı
Takip Et

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, önemli bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulübün mabedi Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğunda Ülker bulunuyor. 2025'te sona erecek anlaşma sonrası Başkan Ali Koç, tarihi bir geliri Fenerbahçe'nin kasasına koymak istiyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Ülker isim sponsorluğu için yeni bir teklif vermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, stat isim sponsorluğu için uluslararası şirketlerle görüşüyor. Koç, 10 yıllık bir anlaşma planlıyor.

Ali Koç'un bu anlaşmadan beklediği toplam sponsorluk geliri ise 100 milyon dolar.

Ülker ile Aziz Yıldırım döneminde anlaşılmıştı

Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı.

Fenerbahçe, Ülker ile anlaşma imzaladığında dolar kuru 2.6 TL seviyesindeydi.

Ali Koç yönetiminin 100 milyon dolarlık anlaşmayı yapıp parayı peşin alması durumunda ise günlük kurla kasaya 3.4 milyar TL girmiş olacak.

Bu rakam Fenerbahçe'nin 12 milyar TL seviyesindeki borcunun dörtte biri anlamına geliyor.

Prof. Dr. Hakan Kara grafiklerle açıkladı! Ekonomide daralma doğru yolda mı?Prof. Dr. Hakan Kara grafiklerle açıkladı! Ekonomide daralma doğru yolda mı?Ekonomi
Mahfi Eğilmez, TÜİK’i çabalarından dolayı kutladı! 'Başarılarının devamını dileriz'Mahfi Eğilmez, TÜİK’i çabalarından dolayı kutladı! 'Başarılarının devamını dileriz'Ekonomi
Spor
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kulüpten açıklama geldi...
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kulüpten açıklama geldi...
PFDK, Süper Lig'de 4 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'de 4 kulübe para cezası verdi
Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı! Sahadan çekildiler
Türkiye Kupası'nda maç yarıda kaldı: Sahadan çekildiler
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de şampiyonluk için piste çıkacak
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de şampiyonluk için piste çıkacak
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'dan tenisi bırakma kararı
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'dan tenisi bırakma kararı
Futbol dünyası şokta! Yunan futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu
Futbol dünyası şokta! Yunan futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu