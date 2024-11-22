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A Milli Takımın, Uluslar Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi play-off'unda Macaristan ile eşleşti.

Haber Merkezi
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A Milli Takımın, Uluslar Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen A Milli Takım, play-off'ta Macaristan ile karşılaşacak.

A Milli Takım, grubu lider bitirme şansını kullanamamış ve son maçında Karadağ'a 3-1 kaybederek Galler'in arkasından grubu ikinci tamamlamıştı.

A Ligi'ne yükselmek için play-off oynamak durumunda kalan Milli Takımın muhtemel rakipleri İskoçya, Macaristan, Sırbistan ve Belçika'ydı.

Yapılan kura çekiminin ardından Türkiye, Macaristan ile eşleşti.

Maçlar mart ayında

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025'te oynanacak.

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