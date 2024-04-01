ABD'li medya grubu, MotoGP'yi satın aldı

F1'i 2017 yılında bünyesine katan ABD'li medya grubu Liberty Media, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan İspanyol Dorna Sports'tan hisselerin yaklaşık yüzde 86'sını alarak spor organizasyonlarındaki yatırımlarını genişletti. Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor.