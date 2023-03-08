Abdullah Avcı: Hoşçakal deme vakti geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Avcı sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir.

Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşça kal deme vakti geldi.

Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik.

Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum. Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın.

Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."

Öte yandan beIN SPORTS yorumcusu Olcay Çakır, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmesinin ardından yaşananları anlattı.

Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor için yaprak dökümü devam ediyor. Hoca ile konuştuk. Kararının kesin ve net olduğunu söyledi. 'Yine gelirim, daha sonra yine devam ederiz ancak güzel anılarla bırakmak istiyorum' dedi. Trabzonspor için şampiyonluk sonrası gelinen süreç ibretlik şeyler yaşatıyor. Kongre ile birlikte yepyeni bir Trabzonspor sayfası açılacak. Şu an için Trabzonspor'da yaşanan şeyi kaos diye değerlendirebiliriz."

Çakır, Avcı'nın kulüpten hiçbir talepte bulunmadan, tazminat istemeden ve zarar vermeden gideceğini söyledi.

Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı aktarıldı.

3 sezonda 3 kupa

Trabzonspor, görevinden ayrılan Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonunda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı.

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı'yla geride kalan dönem 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.

2020-2021 futbol sezonunu Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, bu sezon öncesi de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupası'nda olmak üzere 117 karşılaşmaya çıkarken, 64 galibiyet, 32 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

Ahmet Ağaoğlu istifası

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ağaoğlu, istifa açıklamasını Cuma günü yayımlamıştı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Ağaoğlu, yönetim kurulunun, ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle dün olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi kararı aldığını belirterek, "Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullanmıştı.

Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Trabzonspor Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.