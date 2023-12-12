AK Parti Hakem Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için harekete geçti
Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrası Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın skandal hareketi tüm Türkiye'de infial yarattı.
İHA’nın haberine göre; AK Parti kaynakları, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini ifade etti. İhraç kararı bugün MKYK'da görüşülecek.