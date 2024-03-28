Ali Koç açıkladı: 2 Nisan'da önümüzde 3 seçenek var!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda ligden çekilme dahil 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyledi, ayrıntıları aktardı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da ligden çekilmenin de görüşüleceği olağanüstü genel kurula ilişkin 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyleyerek ayrıntıları paylaştı.
"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" ifadelerini kullanan Koç, 3 seçeneğe dair şu bilgileri aktardı.
1- Ligden çekilerek, alt lige inmek
2- Bir sene futbol faaliyetlerini durdurmak
3- Yurt dışında bir takım almak
Fenebahçe'nin izleyeceği stratejiyle ilgili sponsor firmaların tamamıyla görüşerek onay aldıklarını belirten Koç, krediler konusunda ise bankalarla bir araya geleceklerini söyledi.