Ali Koç açıkladı: 2 Nisan'da önümüzde 3 seçenek var!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da ligden çekilmenin de görüşüleceği olağanüstü genel kurula ilişkin 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyleyerek ayrıntıları paylaştı.

"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" ifadelerini kullanan Koç, 3 seçeneğe dair şu bilgileri aktardı.

1- Ligden çekilerek, alt lige inmek

2- Bir sene futbol faaliyetlerini durdurmak

3- Yurt dışında bir takım almak

Fenebahçe'nin izleyeceği stratejiyle ilgili sponsor firmaların tamamıyla görüşerek onay aldıklarını belirten Koç, krediler konusunda ise bankalarla bir araya geleceklerini söyledi.