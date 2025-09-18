Ali Koç: Seçim öncesi bize operasyon yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriden gelerek son bölümüne 2-1 önde girdiği karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan bıraktı.

Tartışmalı maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın açıklamasında bulundu. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın bir daha Chobani stadına gelemeyeceğini söyleyen Koç, "Bu hakem bir daha buraya gelemez. Ben başkanken demiyorum, bir daha gelemez. Bir daha bu adam gelirse binlerce kişi sahaya iner" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Galatasaray adıyla eğitim programına katılacak kadar yüzsüz birini buraya atadılar. Bu seçim operasyonudur. Türkiye'ye sesleniyorum: Benim kalbim bu vücutta attığı sürece Ferhat Gündoğdu'nun kime hizmet ettiğini herkes görecek.

VAR hakemi hata yapamaz dediler. Şimdi tavırlarını bekliyoruz. Bütün Ankara bu konuyu konuşuyor, bu kişiyi konuşuyor. Siz niye araştırmıyorsunuz? Hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapabilecek biri değil. Seçim öncesi bu hakemin atanması seçime operasyondur.

Saçma sapan bir gol yedik. Kalecilerin kaderinde bu vardır. Çok mu iyi oynadık, hayır. Ancak VAR'ın bir pozisyonda iki penaltıyı çalmaması açıklanamaz. Başkan olayım ya da olmayayım Ferhat Gündoğdu'nun peşinde olacağım.

"Yapı" derken boşuna demiyoruz. Sezonun başındaki bu durumlar, sezon sonundaki sıralamayı etkiliyor. Bunun intikamı olacak!

Türk hakemleri, Fenerbahçe seçimlerine müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Kumar oynayan bir hakem! Savunma vermeden emekli oluyor ve VAR direktör yardımcısı yapılıyor. VAR direktörü olmadığı için kendisi VAR direktörü sayılıyor.

Casino'da yakalanan adam VAR direktörü yapılıyor. FIFA kokartı takan adamın yabancı dili yok.

Pazar günü geçsin, ondan sonra göreceksiniz. Bu çocuklar şampiyon olacaklar. Biz olalım veya olmayalım. Bunlara da bir gün operasyon yapılacaktır.