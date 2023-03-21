Ali Koç’tan Dursun Özbek’e canlı yayın teklifi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.

Ali Koç açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum, Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten bugün yapılan bir diğer açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz: Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?" ifadeleri yer almıştı.