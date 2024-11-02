Ali Koç’tan Galatasaray’a karaborsa bilet ve bahis üzerinden sert sözler: Fenerbahçe'yi kimse yıkamaz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gündem konuşmalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak futbol takımına başarı dileyerek sözlerine başlayan Koç, "Trabzon'da takımımızın yolu açık, şansı bol olsun. Rabbim yanımızda olsun. İki kulüp de temasta, geçen sene yapılanların tekrarlanmamasına eminiz. Güzel bir maç olsun, hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız" dedi.

Ali Koç'un karaborsa bilet ve illegal bahis reklamı üzerinden Galatasaray için sarf ettiği sözler dikkat çekti.

"Sonuna kadar hocamızın yanındayız"

Futbol takımının son yıllarda istikrar sorunu yaşadığına değinen Başkan Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya destek olmaları konusunda çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Bizim en büyük sorunumuz çok uzun yıllardır futbol şubemizde istikrar yakalayamamamızdır. Bizim de, bizden önceki yönetimin sorumluluğu, hataları aşikardır. Bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç olduğu süreyi, sabrı taşımayan camiamızın sabırsızlığı da pay sahibidir. Yönetim kurulumuz bu sabırsızlığı bu toleranssızlığı kırabilmek için dünya tarihinin en başarılı, en başarılı teknik direktörlerden biri olan Jose Mourinho'yu kazandırmıştır. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hatta bir nebze olsun, ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Bu sefer daha da riskler alarak mühendislikler yaptık. Kadromuz derin, alternatifli. Spor basınımız Mourinho'yu hedef haline getirmiştir. Bir kısım taraftarımız bu algı operasyonundan bunlara kanarak etkilenmiş, hocamızı da 9. haftada saldırıya uğrattılar. Her demeciyle Fenerbahçe'ye yaşatılan haksızlıkları dünya basının manşetlerine taşıyan, İstanbul'daki her anını takımımızın daha iyi seviyeye yükseltmek için harcayan sevgiyi, sabrı sonuna kadar hak eden hocamız vardır. Yönetim kurulu olarak sonuna kadar yanınızdayız. Kendisiyle ilgili hayalimizi uzun vadelidir. Tek beklentimiz, camiamızın artık uyanması ve sahiplenmesidir."

"Fenerbahçe için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz"

Yönetim olarak mücadele ettikleri konulara değinen Başkan Koç, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Koç, "Bir dileğim olsaydı; Fenerbahçe'nin bizi anlamasını, nelerle boğuştuğumuzu görmesini dilerdim. Her şey açıkken, gözler önündeyken, tekrar tekrar anlattığımız halde anlaşılamamanın acısını derinden yaşıyoruz. Ya biz yaşadıklarımızı hakkıyla anlatamıyoruz ya da başkalarının masalları bizim gerçeklerimizi yutuyor demektir. Bizim camiamızı uyutuyor demektir. Belki de sizi uyutmak için özellikle genç taraftarlarımızı harekete geçirip, onları bize hedef almaları için belki de Fenerbahçeli görünüp Fenerbahçeli siteler bile kurulmuş olabilir. Biz bunun acısını çekiyoruz. Zaman içerisinde Fenerbahçe'nin taviz vermeden, değerlerine sıkı sıkı sahip çıkıp, futbolda başarı sağlamasa da, sırf başarı için doğru bildiklerinden sapmayıp, anlatacağım yapı ile mücadele edip, bu yapı çökertildiği zaman sadece Fenerbahçe değil ülkemizin ne kadar fayda sağlayacağınızı göreceksiniz. Tüm zorluklara ve engellere rağmen Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza yön veren pusula tek bir yönü işaret ediyor. O da Fenerbahçe'nin özgürlüğü ve ekonomik bağımsızlığıdır. Bizim için en büyük başarı kimseye muhtaç olmamasıdır" diye konuştu.

"Rakibimizin gayriahlaki kaynak üretilmesine ses çıkarılmaması adil midir?"

Geçtiğimiz hafta derbi sonrası yaşanan olayın benzerinin Fenerbahçe maçında yaşandığında aynı tepki verilmemesine dikkat çeken Ali Koç, "Göztepe maçından bahsediyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, bir olay yaşandı orada, birisi kalleşçe sırtımızdan saldırdı. Ama geçen hafta bir maç oynandı. Galatasaray - Beşiktaş maçı, bir muhabire tokat atan birisi apar topar tutuklandı. Yanlış bir yere çekilmesin. Mesleği, sosyal statüsü fark etmeksizin adalet önünde herkesin eşit olduğuna inanıyoruz. Ayrıcalık da talep etmiyoruz ancak neden adil muamele görmediğimizi sorgulamak da sorumluluğumuzdur. Beşiktaş başkanıyla dalga geçen, basın mensubu olmasına karşın holigan bir taraftar profili çizen, maça geldiğinde alkollü olduğu emniyet tarafından tespit edilen kişiye, bakanlarımız yarım saat içinde 'Geçmiş olsun' diyorlar. Aynı kişiler Fenerbahçe başkanına yapılan saldırıyı görmezden geliyor. Biz kapalı spor salonumuzu yaparız, stadımızın sahibi devlet olmasına rağmen kendimiz inşaat yaparız, başkalarına statlar yapılır ama biz iki misli kira öderiz. Her yıl kuruşu kuruşuna vergimizi öderken, rakiplerimizin vergileri silinir. Biz Türkiye'nin dev markalarıyla iş birliği yaparak sponsorluk gelirini artırırken, bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini sözde bir haber sitesi gibi gösterip gayriahlaki kaynak üretirken, karaborsa skandalı içinde buna cüret ederken, kimsenin ses çıkarmaması adil midir?" şeklinde konuştu.

"Bu yapı tartışmasız en çok bize zarar veriyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp olarak mücadele ettikleri yapıya örnekler vererek, "Biz 25 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Son 5 senenin tablosuna bakın, Fenerbahçe'nin en azından 1 şampiyonluğu olmaması hayatın akışına aykırıdır. Bunu şansa bağlayamazsınız. Bu yapı camiaların kaderiyle oynuyor. Tartışmasız en çok bize zarar veriyor, toplumumuzun sinir uçlarıyla oynuyor. Bizim yaşadıklarımızı dünyada bir kulüp yaşasa ayakta durmaları mümkün değildir. Kendi tarihimizin görülmemiş sezonunu yaşıyoruz, 6 derbinin 4'ünü kazanıyoruz. Deplasmanda 1 beraberliğimiz var şampiyon olamıyoruz, düşünün. Biz yapı deyince ortalık kaynıyor. Kim bu yapı? Geçen seneden örnek verdik, saha içinde ısrarla bir takımı kollayarak, hakem hataları yapılmasına rağmen gerekli adımlar atılmıyorsa ve aynı hakemleri hiçbir şey olmuyorsa, her hafta maçlara maçlara veriliyorsa yapı budur. Tarihe geçecek yıllarca hafızalardan silinmeyecek hakem hatalarının neredeyse bir takımın lehine gerçekleşiyorsa işte yapı budur. Bu sezon henüz 10 hafta geçmemiş olmasına rağmen yine aynı takım adına hakem hataları diye nitelendirilmeyecek, saha içinde açık bariz kollamalar yapılıyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör hakemleri saha içerisinde tehdit ederken, 4. hakemin gözü önünde yaşanıyorken bu raporlara girmiyorsa işte yapı budur. Bu temsilcileri, gözlemcileri istedikleri gibi kullanabileceklerini biliyorken, kullanabilecekleri kişilere bu görevlere yerleştiren çok uzun yıllardır arkadaşlık, akrabalık oluyorsa işte yapı budur. Hakemlerin maçlarda kararlarını etkilemek için VAR'a görüntüleri manipülatif şekilde gönderip hakemleri tuzak kurarak, kariyerlerini sonlandırmalarına rağmen kimse kılını kıpırdatmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman geleneksel ve sosyal medyada malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. İllegal işler yapılırken göz yumuluyorsa, sahip çıkılıyorsa, dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçeliler uyanın, iyi dinleyin"

Ezeli rakibinin haksız rekabet için illegal yollara başvurduğunu ve soruşturma süreciyle ilgili bilgiler veren Ali Koç şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde açık ve net şekilde anlattım. Haksız rekabet sadece saha içerisinde değil, özellikle saha dışında da yaşanıyor. Karaborsa bilet, kapatılacak mı, üzerine mi gidilecek. Bir tanesi niye sizi ilgilendiriyor deniyor. Kendi içlerinden bu konu çıktı. Divan kurulunda ortaya çıktı, bir üyesi savcılığa aktardı. Bir gazetecisi devamlı gündemde tuttu. Vahim bir olay. Başkanları ne dedi, 'Savcılığa başvurduk' dedi. Artık dedikleri ne kadar gerçek, ne kadar gerçek dışı. Gerçek dışının daha ağır bastığı bir başkandan bahsediyoruz. Meğerse müracaatı şikayeti yapanlara karşı dava açmış. Her zaman olduğu gibi manevralarla süreci kurtarma peşindeler. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz. Biz baktık ki olayın üzeri kapatılmaya çalışılıyor; devletimizin ilgili kurumlarını harekete geçmeleri için ihbar hakkımızı kullandık. Fenerbahçeliler uyanın, iyi dinleyin, bunu gündemde tutun. Yoksa bunu da kapatacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği'ne ihbarlarımızı yaptık. Bu çerçevede bazı merciler gerekli incelemeleri başlattılar. Bakanlık konuyu soruşturmak üzere müfettişleri görevlendirdi. Müfettişler soruşturmaları başlattılar. Bizim kulübümüze geldiler, biz de bildiklerimizi anlattık. Bizi de inceleyin dedik, inceleyin ki karşılaştırın."

İllegal bahsin ülkede büyük bir sosyolojik sorun olduğunun altını çizen Koç, "Aynı camia. Ciddi bir suç. Sosyolojik bir olay. Türkiye'de, neredeyse hiçbir ülkede yaşanmayan bir sosyolojik olayın ailelerimizi çökertmek üzere olduğunu biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılardan dolayı binlerce üniversite talebesi banka hesaplarını kiralamakta ve bu banka hesapları üzerinden bütün illegal bahis dönmektedir. Türkiye'nin sosyolojik yapısını bozmak için en büyük tehditlerden birinin bu olduğunun farkında mısınız? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak rekabet için değil, bu ülkenin vatandaşı olarak baktığım zaman hepimizin üstüne sorumluluk düştüğünü farkında olmanızı istiyorum. Biz geçen sene alt liglerde bahis oynandığı için sizlere hitap ettik. Devletimiz soruşturma başlattı, ifade verdik. Sonra savcı değiştirildi fakat bir tarafta 56 milyon, bir tarafta 14 milyon. Her şey ortada. İllegal bahse özendirmek ülkemizde büyük suç. Ne acıdır ki sosyolojik bir sorun olan, tamamen illegal olan bir konu 119 yıllık bir formanın üzerine yazılması da onlara nasip oldu" dedi.

"Fenerbahçe'yi dışarıdan kimse yıkamaz"

Futbolcularla yapılan sözleşmelerle ilgili bilgiler veren Başkan Koç, camiaya birlik mesajı verdi. Koç, "Futbolcularla yapılan sözleşmeler; sahada nasıl rekabet ediyorsak, transferde de rekabet ediyoruz. Pazarlıklar yapıyoruz, tekliflerde bulunuyoruz. Bir sürü yazışma oluyor. Bu futbolculardan birine bakalım. Biz masadan 7,5 milyon Euro teklifle kalkıyoruz. Bir başka kulüp KAP'a 4 milyon 350 bin Euro'ya anlaştığını açıklıyor ama transferi yapan yönetici, 'Menajerlik ücreti hariç, 7-8 milyon Euro' diyor. Eski TFF'de oldu bu. Sadece bu açıklama bile harekete geçilmesi için yeterlidir. Bizim bunu hiç gündeme getirmeden bunun sorulması lazım. Bunun gibi 5-6 futbolcu var, hepsi çıkacak ama kimse harekete geçmiyor. Açıklanan rakamlarla gerçekler arasında büyük fark var. Bunlar nasıl fonlanıyor. Sponsorluk denildi ama büyük paralar verip kendi isimlerinden bahsetme ihtiyacı duymuyorlar. Ya bu aradaki farklar, bu karaborsa işiyle dönüyorsa. Bankalar Birliğiyle anlaşmamız var. Her para yarı yarıya gidiyor. Harcama limitleri var. Biz kadroyu, hocayı limitlere sokabilmek için 1000 hesap yapıyoruz. Bir futbolcuda 4,5 milyon Euro fark var. İngiltere'de imaj hakkı da yapabilirsin, sponsorluk da yapabilirsin ama hepsini bir kontratta göstermek zorundasın. Harcama limitlerini manipüle ediyorsun, vergi kaçırıyorsun, banka yapılandırmasını by-pass ediyorsun. Sonra 'Bunlar sizi niye ilgilendiriyor?' diyorlar. Camia ne kadar yanımızda olur, olmaz, biz bu mücadeleyi vereceğiz. Fenerbahçe'yi dışarıdan kimse yıkamaz. Biz yıkılırsak içeriden yıkılırız. Birbirimizi yıkmak için harcadığımız enerjiyi Fenerbahçe'nin menfaatleri için harcarsak çok daha güçlü oluruz. Başkanımız dün maça geldi, çok da mutlu olduk. Bir gazeteci yazmış, 'Koskoca camianın yapamadığını bir küçük kız yaptı' diye. Hakikaten doğru yazmış. Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olur dedirtecek bir Fenerbahçe ruhu var. Aziz başkanla biz bu toplara girsek, sizler bu toplara girseniz, ne kadar güçlü oluruz" şeklinde konuştu.

"Eski TFF yönetimini doğal bir ittifakla devirdik"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF'nin eski yönetiminin bahsettiği yapıya destek verdiğini vurgulayarak, "Yapıdan bahsettim. Her platformda gündeme getirdik. TFF eski başkanı Büyükekşi'nin yönetim anlayışı Türk futbolundaki sorunları çözmek yerine kaosu net bir şekilde daha da büyüttü. Aslında söz konusu yapının devam ettirilmesinde ta kendisi ve ekibiydi. Siz 2 Nisan'daki kongreyi bazı kongre üyeleri küçümsüyor, hayal kırıklığı olarak görüyorlar. Bu bir yolculuk. 25 yıldır buraya gelmiş bir yapıyı bir adımla çözmek mümkün değildir. Devireceğiz dedik, devirdik mi? Evet. Belki Fenerbahçe kendi başına değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun o günkü yönetim kurulu yüzde bir milyon kazanacağına inandığı, oluşan doğal bir ittifakla devirdik. İnsanların başına tak etmişti. Özgür ifadelerin gasp edilmesi, demokratik değerlerin erozyona uğraması, şantajla, mükafatla oylarının yönlendirilmesi insanlar bıkmıştı. Onun için tünelin sonunda ışığı görüyor, iyi şeyler olacak. Biz de kazanacaklarını bekliyorduk. Biz başkaları gibi ekmeğimizin peşinde değiliz. Biz hakkımızın peşindeyiz, adil rekabetin peşindeyiz ve Cumhuriyetimizin ilkelerinin peşindeyiz. Bunlardan da hiçbir zaman taviz vermeyiz. Burası Türkiye, ne kadar haklı olsanız da, haklılığınız anlaşılsa dahi, mağduriyetlerin giderilmesi, sorunların çözülmesi her zaman uzun süre almıştır" diyerek sözlerini noktaladı.