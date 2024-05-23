Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Acun Ilıcalı da listede!

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe Başkanı ve 2024-2027 Dönemi Başkan adayı Ali Koç'un Yönetim Kurulu listesi de belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komşuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Yeniden aday olan Koç, listeyi de açıkladığı adaylık toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İlk dönemimizde doğru yapmadıklarımız olmuştur. Bazı hoca tercihlerimizde bizi sorgulayabilirsiniz. Bilerek isteyerek bir yanlışımız olmadı.

Başarılarımızla da hatalarımızla da tamamıyla yüzleştik. Hedeflerimizin henüz amaçladığımız düzeye gelmediğinin farkındayız.

Açık yüreklilikle söylüyorum ki; geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz.

Mali bağımsızlık konusunda önemli bir yol kat ettik ama daha yolumuz var. Kulübe geldik, ekonomik olarak kötü olacağını düşünüyorduk ama çok daha kötüydü.

UEFA'nın 2018 yılında yayınladığı raporda Avrupa'da batmaya en yakın, en riskli kulüp Fenerbahçe olarak belirtiliyordu. Net borcun geliri oranında Avrupa'nın en kötü 2. kulübüydü. Aşağı yukarı 700 kulüp. Parasal olarak net borcumuz Avrupa'nın 6. sırasındaydı.

Bugün borcumuz 23 milyar 610 milyon TL'ye geliyor. Hangi kurdan bakarsak bakalım Fenerbaçe'nin borcu yarı yarıya indi. Tüm borçlarımızda Türk Lirası'na döndük.

Faktoring şirketlerine hiçbir borcumuz kalmadı. Allah o günleri kulübe bir daha yaşatmasın.

Finansal olarak batma noktasından aldığımız bu kulübü daha sürdürülebilir hale getirmek için canla başla çalıştık. Bunu yaparken sportif rekabetten hiçbir branşta ödün vermedik."