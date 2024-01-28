Altay Bayındır Manchester United formasıyla ilk kez sahada

Altay Bayındır, Manchester United ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Manchester United tarafından paylaşılan ilk 11'de yer alan Bayındır, saat TSİ 19:30'da Newsport karşısında Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini koruyacak.

Manchester United karşılaşmadan bir gün önce yaptığı paylaşımda Bayındır'ın forma giyeceğini "Altay Bayındır için zaman geldi" ifadeleri ile duyurmuştu.

The time has come for @AltayBayindir_1 ⏰🇹🇷



Our Turkish keeper is ready for his big moment in Sunday's #FACup tie 👊@TeamViewer ↔️ #FindYourBetter — Manchester United (@ManUtd) January 27, 2024

Ne olmuştu?

Altay Bayındır, Manchester United'ın birinci kalecisi Andre Onana'nın Fildişi Sahili’nde 13 Ocak-11 Şubat arasında düzenlenecek turnuva için Kamerun Milli Takımı'na katılmasıyla forma şansını sahip oldu.

Onana'nın olmadığı bu süreçte Bayındır'ın, FA Cup'da Newport County, Premier League'de ise sırasıyla Wolves, West Ham ve Aston Villa maçlarında kaleyi koruması bekleniyor.



Altay Bayındır sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz devinin yolunu tutmuş fakat henüz hiçbir maçta forma şansı yakalayamamıştı.

Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 19:30'da oynanacak Manchester United-Newport County karşılaşması TİVİBU SPOR 4 kanalında aynı saatte naklen yayınlanacak.