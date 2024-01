Altay Bayındır Manchester United formasıyla ilk kez sahada

Altay Bayındır, Manchester United ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Manchester United tarafından paylaşılan ilk 11'de yer alan Bayındır, saat TSİ 19:30'da Newsport karşısında Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini koruyacak.

🚨 United's round four line-up = confirmed 🔐 🇹🇷 @AltayBayindir_1 's debut 💪 ⏩ @LisandrMartinez , @Casemiro and @LukeShaw23 make their comebacks 🔙 #MUFC || #FACup

Manchester United karşılaşmadan bir gün önce yaptığı paylaşımda Bayındır'ın forma giyeceğini "Altay Bayındır için zaman geldi" ifadeleri ile duyurmuştu.

The time has come for @AltayBayindir_1 ⏰🇹🇷



Our Turkish keeper is ready for his big moment in Sunday's #FACup tie 👊@TeamViewer ↔️ #FindYourBetter